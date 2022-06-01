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    被問陳智菡指總統隱匿疫情 柯文哲：我落魄到變發言人的發言人？

    台北市長柯文哲今前往博嘉實驗國小視察兒童疫苗校園接種情形。（台北市政府提供）（記者鄭名翔攝）

    台北市長柯文哲今前往博嘉實驗國小視察兒童疫苗校園接種情形。（台北市政府提供）（記者鄭名翔攝）

    2022/06/01 15:54

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府發言人陳智菡因指控蔡英文總統「暗崁」重要防疫資訊，與台北市議員苗博雅隔空交火。苗今再批陳「台北市不需要虛構故事的發言人」。台北市長柯文哲今被問及此事時，再次切割稱由發言人回答，語氣不耐反問「我落魄到變成發言人的發言人？」

    苗博雅昨於市政總質詢時指出，市府發言人陳智菡控蔡英文隱匿重要防疫資訊、草菅人命，因事涉重大，要求北市衛生局說明釐清，而衛生局公文回覆稱，中央各項重大防疫政策均有透過公開記者會並函文地方政府，局長黃世傑昨答詢時也稱「不知道她（蔡英文）隱匿什麼」。陳智菡則反擊，蔡英文於4月6日在官邸召開防疫會議，刻意略過當時確診數最多的雙北首長，只找綠營縣市長，包括疫情即將廣泛大流行、中央將徵用快篩劑等也未同步告知其他縣市，批苗博雅防疫還分藍綠。

    柯文哲昨備詢時便稱，此應由發言人自行回答，今前往博嘉實驗國小視察兒童疫苗校園接種情形時再被追問此事，又切割稱「發言人的事，就發言人去回答就好」，語氣不耐反問「叫市長當發言人的發言人不是很奇怪嗎？」、「我落魄到變成發言人的發言人？」

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