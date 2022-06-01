柯罵中央卻被抓包聯醫篩檢站也有接種站 議員：白癡是罵自己？

台北市議員林穎孟卻抓包柯文哲雙標，指柯市府去年至今在七大醫院設立的PCR篩檢站，同時也都是疫苗接種站，她反問所以柯市長所稱白癡，是在說自己嗎？（資料照）

2022/06/01 12:16

〔記者楊心慧／台北報導〕中央流行疫情指揮中心在台北自由廣場設置5至11歲兒童疫苗大型接種站，卻被台北市長柯文哲批評是「白痴的命令」，柯昨天還強調「不對就是不對、浪費醫療人力」，但台北市議員林穎孟卻抓包柯文哲雙標，指柯市府去年至今在七大醫院設立的PCR篩檢站，同時也都是疫苗接種站，她反問「所以柯市長所稱白癡，是在說自己嗎？」

林穎孟指出，柯文哲昨稱，兒童疫苗接種站設在自由廣場，但該場地同時也有車來速PCR，恐有染疫問題，因此是「白癡命令」，但舉例來說，北市府管轄的和平醫院婦幼院區既是疫苗接種站也是PCR篩檢站。

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林穎孟質疑，柯文哲往年都是這樣做，為何就沒有染疫問題，換成中央就變成有？事實上，場地夠大、動線規劃好，能趕快提升疫苗接種率都是好事，台北市目前接種兒童疫苗率是全國最低，效率堪憂，中央指揮中心協助多開接種站，讓家長有多元管道打疫苗不好嗎？台北市民有這麼不值嗎？

林穎孟呼籲，拜託柯不要雙標，成績最後一名應檢討如何加快，而不是有人來幫忙還要被市長罵，結果市長罵的白癡，反而罵到自己。

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