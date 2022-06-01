拜登表態「軍事保台」 蔡英文：台灣持續展現自我防衛決心

蔡英文強調，台灣會持續展現自我防衛的決心，厚植國防和經貿的實力。（資料照）

2022/06/01 16:48

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統拜登日前完成就任以來首趟亞洲行，承諾中國若武力犯台、美國將軍事介入防衛台灣。針對美中台情勢發展，兼任民進黨主席的總統蔡英文今（1）日表示，台灣會持續展現自我防衛的決心，厚植國防和經貿的實力，成為民主自由陣線最堅實的一環。

民進黨今日召開中常會，邀請中央研究院歐美研究所研究員林正義以「拜登亞洲行美中台三邊關係」為題進行專案報告。據民進黨發言人黃彩玲會後轉述，蔡英文聽取報告後裁示，台海及印太區域的和平穩定，是國際社會安全繁榮不可或缺的一環，更是區域內各成員的共同責任。

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蔡英文指出，我們會持續與理念相近國家，共同捍衛民主自由的價值，並維護區域的和平穩定與繁榮發展。台灣位處印太地區的戰略前緣，民主自由的重要前線，我們也會持續展現自我防衛的決心，厚植國防和經貿的實力，成為民主自由陣線最堅實的一環。

面對全球經貿的劇烈變化，蔡英文也強調，政府除了維持對外經貿關係的穩定發展，台美雙方更積極進行經貿上的溝通對話，深化多項合作議題上的具體策略及路徑，讓台灣在參與區域經貿的整合上更具有動力。

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