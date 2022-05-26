蘇紫雲︰美國台海政策 轉向建設性清晰

美國總統拜登（路透）

2022/05/26 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統拜登一席軍事保台言論引發討論，國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲昨表示，除了拜登本人多次提及對台防衛承諾，美國國安、外交、軍事各系統的態度都一樣，顯示美國維持現狀的政策目標清楚、手段彈性。相較於戰略模糊或清晰的二分法，「建設性清晰」（constructive clarity）或許更能客觀描述美國台海政策的微妙轉變。

國策研究院昨舉辦「東協、美日韓與QUAD峰會」座談會。蘇紫雲指出，拜登多次提及對台灣的防衛承諾，都是嚇阻中國軍事冒進的明確訊號，且不只總統，包括國會、國務院、軍事首長的態度也一樣。例如國安顧問蘇利文表示「使用所有工具確保對台灣採取軍事行動、或片面改變台海現狀的情況不會發生」；外交系統明指中國誤用聯合國第二七五八號決議案；軍方也曾多次表示防範中國武力奪台是美軍重點等。

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蘇紫雲說，若要談美國的台海戰略是否轉向，他認為模糊或清晰的二分法可能已不再合適，可稱為「建設性清晰」，或說是「政策清晰、戰略模糊」，也就是維持現狀的目標清楚，但是手段彈性。

王智盛︰南太議題 需思考台澳如何合作

對於甫結束的「四方安全對話」（QUAD）峰會，蘇紫雲則說，相較於美日、美韓峰會直接點名台海安全，QUAD則避談俄羅斯、中國，顯得極為「柔軟」。

對於澳洲政黨輪替，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛說，甫當選澳洲總理的艾班尼斯已表達對中政策將與前任政府完全一致，台灣需在南太議題上思考如何和澳洲連結合作。

王智盛也分析，拜登圍堵中國的方式非常綿密且立體，從QUAD聲明就能看出不同議題的堆疊，就像「同心圓」的圍堵，最核心是軍事安全，第二圈是QUAD、包括外交、科技、海事安全等等，新推出的印太經濟架構（IPEF）也是一環。澳洲在每一圈當中都有利益所在，會在這體系中扮演角色。

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