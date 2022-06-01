台中市府再傳3首長染疫議員憂防疫有無落實 盧秀燕回：總統府更嚴重

民進黨台中市議員楊典忠擔心市府首長染疫人數增加，憂心市府是否做好防疫?會不會影響運作?（記者唐在馨攝）

2022/06/01 12:17

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市政府這3天內再傳3位首長確診，民進黨市議員楊典忠引數據表示，到5月31市府員工確診隔離1078人，中市府29局處包括3位副市長有11人確診 ，約達3分之1，擔心是否會影響政務?有無做好分艙分流。

未料這個數據竟讓市長盧秀燕連說4次要求議員要有同理心，強調這是台灣整體問題，並引用數據表示，總統府有450名人員、140人確診，佔1/3；市府5.5萬名人員、1100人確診、佔1/50，總統府比中市府還嚴重，台中市所有確診員工，尤其是官員確診都仍是上班開會，不會影響政務。

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但楊典忠則強調，他並沒有要獵巫或是沒有同理心，只是認為中市府是負責台中防疫總指揮，市府首長那麼多人確診，可能是六都比例最高，其中多人還是因為參加餐會而確診，他要求了解的是市府內部有無做好分流分艙？市長應做好保護員工的工作，才叫有同理心，而市府有多項政務要推動，會不會影響政務？難道議員不能了解及提醒？

盧秀燕則強調，先前一波首長參加餐會確診，「是應議會的邀請而參加餐會」，是應議會要求，至於後續有主管確診是因為家人確診而跟著染疫，這是台灣總體問題，再次強調不會影響政務；衛生局長曾梓展也說，目前後續確診的市府員工及首長都是零星確診，「是從外面傳染回來的」，沒有新的傳播鏈。

楊典忠表示，他在5月12日曾質詢過中市府確診隔離人數412人，5月16日515人，但到5月31日最新確診隔離人數為1078人，市府從今年4月就開始進行分艙分流辦公，但是染疫人數卻不斷增加，半個月倍增，質疑市府分艙分流不確實，甚至市府首長最近又有財政、農業、主計三局處長確診，市府首長累計已有11人確診，應該是另類的6都第一名，要求盧市長關心每位市府員工的確診狀況，做好防疫衛生確保身體健康，市政運作才能順利不受影響。

議員一席話引起盧秀燕不滿，除引用總統府染疫數據，強調總統府的染疫情況比中市府嚴重，也強調疫情走到現在，大家應該同理心看待確診的情況，希望議員要有同理心，沒有人會希望確診而可以在家休假，她也強調市府員工確診不但不會趁機在家休假，也幾乎都是在宅辦公，尤其是首長都參加會議，正常辦公。

楊典忠回應，市府確診人數不是只有首長，可能還有工程人員以及基層人員，市長要做的是減少確診人員，不影響政務，這跟有無同理心沒有關係。

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