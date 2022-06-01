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    歷史性的破洞！ 蔡易餘建議拍賣立院遭砸破國父遺像

    國民黨立委丟杯水攻擊主席台，主席台後方的孫文遺像被杯水砸破。 （資料照）

    國民黨立委丟杯水攻擊主席台，主席台後方的孫文遺像被杯水砸破。 （資料照）

    2022/06/01 11:02

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院議場內的巨幅國父孫文遺像，日前不幸遭國民黨立委丟擲杯水砸破一個洞，立院擬於休會期間卸下修復，並依循慣例向國民黨團求償。對此，民進黨立委陳亭妃直言，國民黨一定會賴帳，因為賴帳是他們的本門科。民進黨立委蔡易餘則說，該破洞涉及國務機要費除罪化三讀的歷史性時刻，不如把該幅油畫拿去蘇富比等國際拍賣，相信可賣到好價錢，也不用國民黨賠了。

    立院院會於5月30日三讀通過攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正案」，表決該案期間，國民黨立委指控執政黨替前總統陳水扁的貪污案除罪化，朝主席台丟擲杯水抗議，還將主席台後方的巨幅國父遺像砸破一個洞。

    對此，陳亭妃表示，現在立院會期結束了，大家開始在討論，那國父孫中山這幅油畫該怎麼辦？這可是要問最會破壞、最會賴帳的國民黨，到底這一次敢不敢賴帳？就留著他們的孫文總理這幅畫破一個洞在議場裡面？「大家都問我，妳覺得國民黨會賴帳嗎？我都說一定會，因為賴帳是他們的本門科。」

    蔡易餘則說，國民黨用杯水把他們的神主牌、國父遺像的胸口砸出一個洞，這麼漂亮的油畫被砸出一個洞，是歷史的偶然，但也突顯國民黨連自己的神主牌都不要了，「我不認為國民黨要去賠償這歷史的偶然，我向游錫堃院長具體建議，把這幅畫拿去拍賣，這見證國民黨放棄他的神主牌，也解決台灣的歷史共業。」

    蔡易餘認為，國父遺像的破洞，是在院會把國務機要費比照特別費除罪化一起做處理，三讀通過的歷史性一刻而來，「我覺得這在蘇富比拍賣可以賣到很好的價錢，以國父油畫來增加中華民國國庫，我想他也是很願意的」建議拿去拍賣，賠償費也不用國民黨出了，因為對於這幅畫拍賣好價錢，他們也是有貢獻的。

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