國民黨竹縣湖口鄉長選戰分裂危機解除！ 甄克堅公開挺對手吳淑君

國民黨新竹縣議員甄克堅（右2 ）跟對手也是同事吳淑君握手言和，表達支持、祝福吳淑君參選下屆湖口鄉長。（記者黃美珠攝）

2022/05/31 15:37

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨在新竹縣下屆湖口鄉長的選舉分裂危機宣告消除！該黨原本相爭轉換跑道選鄉長的縣議員甄克堅、吳淑君，今天下午由甄克堅當著縣黨部主委陳見賢、黃復興黨部和黃國新支黨部主委王志豪的面，簽下不會違紀參選湖口鄉長、全力輔選吳淑君的切結書，並與吳淑君把手言歡，一起為國民黨加油。

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢說，有鑑於新竹縣議員湖口選區席次只有5席，目前光國民黨內就已有陳德木、陳栢誠、吳菊花、萬正英、齊占翔、范振龍6人爭取提名，所以只准甄克堅報備以無黨籍身分參選，不會提名他選議員。

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甄克堅說，他在上週四、26日有關湖口鄉長國民黨內初選的民調結果出爐後過於衝動，一時之間脫口說出要退黨參選到底的話，他在幾天的沈澱、接受黨內大老們的勸慰、也跟家人詳細商談之後，確認自己從未想過要離開國民黨。

甄克堅說，深思熟慮之後，一本當初尊重民意的初衷，決定恭喜也祝福議會同事吳淑君，未來會全力幫她輔選，並持續爭取未來留在議會裡面一邊為民喉舌，一邊助攻「鄉長吳淑君」共同合作建設湖口。

面對甄克堅的轉變，吳淑君表示尊重與感謝。

國民黨新竹縣議員甄克堅（左2）今天宣布會繼續留在國民黨內，全力輔選黨內初選民調勝出的同事吳淑君（右2）順利參選鄉長。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣議員甄克堅切結保證不會違紀參選湖口鄉長，縣黨部也同時准許他報備參選湖口區的縣議員。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣議員吳淑君（中）面對同事甄克堅（右）回心轉意留在黨內一起打拚，用深深鞠躬表示謝意。（記者黃美珠攝）

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