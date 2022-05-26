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    國民黨湖口鄉長初選民調吳淑君勝出 甄克堅宣布退黨參選

    國民黨新竹縣黨部今公布湖口鄉長選舉提名初選電話民調結果，縣議員甄克堅當場質疑「對手操控民調的真實性」，宣布退出國民黨，並表示會以無黨籍身分參選湖口鄉長！ （記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣黨部今公布湖口鄉長選舉提名初選電話民調結果，縣議員甄克堅當場質疑「對手操控民調的真實性」，宣布退出國民黨，並表示會以無黨籍身分參選湖口鄉長！ （記者廖雪茹攝）

    2022/05/26 11:51

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部今天（26日）公布湖口鄉長選舉提名初選電話民調結果，競爭的兩名現任縣議員，由吳淑君以平均支持率59.167%勝過甄克堅的40.833%，甄克堅當場質疑「對手操控民調的真實性」，宣布退出國民黨，並表示會以無黨籍身分參選湖口鄉長；吳淑君則反駁甄的說法是「無的放矢」！

    國民黨新竹縣黨部今天上午由書記長盧麗娟，當場拆封並公布民調結果，TVBS民調結果：吳淑君支持率61.167%，甄克堅支持率38.833%；艾普羅民調結果：吳淑君支持率57.168%，甄克堅支持率42.832%。

    甄克堅表示，感謝國民黨新竹縣黨部給他機會參加湖口鄉長選舉提名初選，也感謝兩家民調公司公正、公平的呈現數據，但他當場宣布退出國民黨，「我不認同的是，對手操控民調的真實性」，「我不認可對手在初選的時候，鋪天蓋地的送口罩...，這樣子公平嗎？」

    甄克堅說，即日起，不讓國民黨為難，「我退出國民黨，繼續支持楊文科連任新竹縣長，走我自己的路」，他的目標，是再一次取得全湖口鄉民給他的最終決定權，感謝鄉親一路上的支持，「但是今天初選民調因為對手而失真，我非常不服氣！」

    吳淑君表示，8年前，她也參加國民黨湖口鄉長初選，當時連她共有3人，結果她第3名，林志華勝出，但這8年來她依舊戰戰兢兢，「我認為輸了就是輸了，贏了就是贏了」，「我想拿得起也要放得下，我只能這樣祝福他！」距離年底選舉還有半年時間，都是黨內同志，這段期間她會努力好好的與甄克堅溝通。

    吳淑君說，她從民國87年從政迄今，半數時間都花在政治事務上，同時她也是四個孩子的媽，站在一個母親的角色，用呵護的方式用心經營湖口鄉；地方建設刻不容緩，她會繼續勤走地方，傾聽民意，作為未來當選鄉長後施政規劃的方向。

    國民黨新竹縣黨部今天公布湖口鄉長選舉提名初選電話民調結果，競爭的兩名現任縣議員，吳淑君（左）平均支持率勝過甄克堅（右），兩人當場握手並合影。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣黨部今天公布湖口鄉長選舉提名初選電話民調結果，競爭的兩名現任縣議員，吳淑君（左）平均支持率勝過甄克堅（右），兩人當場握手並合影。（記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣黨部今公布湖口鄉長選舉提名初選電話民調結果，勝出的吳淑君強調會繼續勤走地方，傾聽民意，作為未來當選鄉長後施政規劃的方向。 （記者廖雪茹攝）

    國民黨新竹縣黨部今公布湖口鄉長選舉提名初選電話民調結果，勝出的吳淑君強調會繼續勤走地方，傾聽民意，作為未來當選鄉長後施政規劃的方向。 （記者廖雪茹攝）

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