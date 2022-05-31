呂張無聯絡管道？呂玉玲︰「張院長」最近比較忙碌

國民黨籍立法委員呂玉玲表示，最近「張院長」比較忙碌尋求支持者的支持、認同，目前還沒有接觸、聯繫，等中央的安排。（記者魏瑾筠攝）

2022/05/31 14:43

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國民黨籍立委呂玉玲參選下屆桃園市長失利，昨起啟動感恩之旅，首站選定平鎮區，今天轉陣桃園區，面對媒體詢問與行政院前院長張善政、桃園市長參選人是否有聯絡管道，她回應，最近「張院長」比較忙碌尋求支持者的支持、認同，目前還沒有接觸、聯繫，等中央的安排。

國民黨黨中央突襲提名張善政參選下屆桃園市長，讓原先已取得九成桃園市里長支持的呂玉玲相當錯愕，沈寂多日後才終於打破沉默，並於昨天啟動感恩之旅，她今天在桃園區某餐廳舉辦里長感恩餐會，向在場里長致謝，感謝給予的支持與鼓勵。

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呂玉玲表示，她宣布參選桃園市長後，感謝大家一路相挺，不分藍綠一起努力打拚，啟動美好旅程，過程中大家努力過，也認真的來為地方大小事務一起服務，但因為中央突然間提名，中斷美好旅程。

呂玉玲坦言，因為大家一起努力過，所以真的會有一點點失望，但因為這段時間，有很多人給她安慰、鼓勵，雖然失望，但還是要有樂觀向前的精神，會跟大家繼續打拚。

呂玉玲表示，之所以啟動美好旅程參選桃園市長，就是因為生長在桃園，希望給孕育大家的桃園土地，讓家家戶戶能夠安居樂業，更能夠帶來桃園更好的建設，讓地方進步繁榮，讓大家生活在幸福城市，雖然這個願望在這次中斷，但是希望所有的里長、議員在年底參選，要繼續留下來，為桃園打拚。

桃園市桃園區里長聯誼會總會長吳宏泰說，桃園區共有79個里，感恩大家當時力挺她參選桃園市長，因此特別舉辦餐會感謝里長辛苦。

桃園市桃園區中德里長蔡秀星則說，對於國民黨突然宣布徵召張善政，起初無法接受，非常驚訝覺得怎麼有這種事發生，認為國民黨對基層不尊重，希望上面的人如果有任何的問題，可以跟基層溝通，不要突然間讓人措手不及，至於呂玉玲也需要大家的鼓勵、支持，繼續加油往前走，希望她不要因此氣餒，也相信她的氣度很大，不會因此放棄為民服務的理想、理念。

針對媒體問及，呂玉玲稱自己只有一票，要張院長要多努力，基層對張善政印象？蔡秀星說，張善政是前行政院長很多人認識他，認為他要靠自己努力，不是靠基層協助，基層也是只有一票，國民黨推出這麼有能力的人，也希望他能跟大家互動，不是用嘴巴爭取支持，而是勤下鄉跟里長、鄉親多互動，了解桃園地方、鄉親、大環境所需要的。

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