立院三讀 少年及家事法院增加用人彈性

立法院院會31日宣讀法案三讀通過，副院長蔡其昌（圖）敲下議事槌。（記者塗建榮攝）

2022/05/31 12:06

〔記者陳政宇／台北報導〕囿於少年及家事法院之司法事務官室人力配置有限，若現有人員均未具有核派或代理單位主管資格，於實務運作上恐有窒礙。立法院院會今（31）日三讀通過「少年及家事法院組織法修正案」，明定法院得於必要時，指派合格實授薦任人員權理主任司法事務官一職，以增加機關用人彈性。

三讀條文規範，主任司法事務官的職務列等為薦任第九職等或簡任第十職等，法院得於必要時，指派合格實授薦任人員權理主任司法事務官一職，以增加機關用人彈性，維持業務正常運作。

請繼續往下閱讀...

此外，第一類少年及家事法院之少年調查官、少年保護官、家事調查官員額較多，為提高少年調查官、少年保護官或家事調查官的職務列等，以拔擢優秀人才，激勵基層人員士氣，三讀條文增訂第一類少年及家事法院的少年調查官、少年保護官及家事調查官總員額中之二人，得列簡任第十職等，並將主任調查保護官之職等修正為薦任第九職等「或」簡任第十職等。

另外，關於「智慧財產及商業法院組織法第十三條條文修正草案」，司法及法制委員會與會委員於2021年12月29日聽取報告並經詢答後，另於今年5月25日省略大體討論，逕行逐條審查。今日院會依據審查結果，第十三條不予修正，維持現行條文。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法