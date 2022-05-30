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    「在野大聯盟」誰戰高雄市長？蘇偉碩點名這兩位

    年底高雄市長選戰，在野黨由誰挑戰？醫師蘇偉碩（見圖）今天點名國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲。（擷取自蘇偉碩臉書）

    年底高雄市長選戰，在野黨由誰挑戰？醫師蘇偉碩（見圖）今天點名國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲。（擷取自蘇偉碩臉書）

    2022/05/30 22:33

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長人選迄今依舊難產，一直倡議「在野大聯盟」的前榮總精神科醫師蘇偉碩今天接受王淺秋廣播節目訪問時，點出兩名挑戰陳其邁的「一軍」人選，就是國民黨主席朱立倫與台北市長柯文哲。

    國民黨六都的市長人選，目前僅剩高雄搞不定，基層力拱的前副市長李四川屢次表達沒意願，黨主席朱立倫屬意的前立委柯志恩，則呼籲黨中央記取桃園教訓、在地優先。

    一直倡議在野大聯盟的前榮總精神科醫師蘇偉碩，之前也毛遂自薦參選高雄市長，他今天在廣播節目訪問時指出， 高雄市藍白要合的話，國民黨的意願很重要，主要還是取決於國民黨 ，不一定採取協商方式 ，可以找來全台人才，舉辦大初選，找出最優秀的菁英人才，這樣陳其邁連任的壓力才會大。

    針對在野大聯盟的最佳人選，蘇偉碩認為，第一人選是國民黨主席朱立倫御駕親征，這樣就沒有徵召的問題，國民黨內也不會有意見，要取得在野大聯盟的支持也相對容易。

    他強調，高雄是不好打的地方，敢打的人已經贏了80%，如果打得不難看， 又贏了15%， 這樣就拿到95分了!因此「敢來高雄打的人，就拿到2024總統的基本門票，可以當種子球員了!」

    蘇偉碩表示，第二人選是台北市長柯文哲，柯來選高雄市長有兩個優勢，第一是疫情處理得到肯定，台北經驗拿來高雄，絕對不會比陳其邁差； 第二，高雄是六都債務最嚴重的城市，柯文哲對削減政府債務有一套。

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