沒料到藍委砸破國父遺像 林俊憲：或許是撤下的時候

國民黨立委丟杯水攻擊主席台，主席台後方的孫文遺像被砸破。 （記者羅沛德攝）

2022/05/30 20:00

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（30）日三讀通過攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正案」，而在表決該案時，國民黨立委憤而朝主席台丟擲杯水抗議，還砸破國父遺像。對此，民進黨立委林俊憲表示，實在是想不到，每週上班都會看到的這張照片，破壞的人竟然會是國民黨；既然連國民黨也毫不在意破壞，或許是撤下的時候了。

林俊憲說，孫文遺像高掛在主席台後方的時間，就和立院議場落成時間一樣久，可以說他見證了台灣政治70多年來的風風雨雨。不僅是立院，年長一點的朋友一定也曾在學校升旗台每天看著他，但民主化以後，公家機關都陸續撤下，反倒是立院至今都還掛著，各委員會都有，彷彿有人在後面盯著你，「我這會期擔任召委坐在台上特別有感觸。」

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林俊憲指出，人們對於孫文的想法，就和台灣的政治認同一樣複雜，但撇開這個不談，全世界幾乎沒有國家在國會懸掛重要人物遺像，至少不會是這麼顯眼的地方，畢竟國家不是靠一個人打造的，如果孫文要掛，那黃興可不可以掛？而掛了以後，又有多少台灣人知道他是誰？和當今台灣又有什麼關聯？

林俊憲說，當年在威權時代，國民黨為了愛國教育，給這些歷史人物加上了偶像崇拜，恐怕孫文自己也沒有預料到他會有如此崇高的地位，但隨著民主化後越來越多史料被公開，人們對歷史人物可以有更客觀的評價，沒有人可以代表一個國家，尤其是中華民國台灣這個如此複雜的國家。

林俊憲認為，要撤下孫文遺像，唯一的阻力恐怕就只有國民黨，但連他們自己都如此不尊重孫文了，掛著還有意義嗎？孫文只是一個象徵，象徵過去那段單一價值觀的黨國神話時期，他的個人功過倒是其次，但唯有先讓他「走下神壇」，才能代表我們正式告別那個時代，也才是真正的尊重歷史。

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