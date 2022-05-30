立院國父遺像遭藍委砸破 民眾黨團：荒唐行徑背離人民期待

國民黨立委丟杯水攻擊主席台，主席台後方的孫文遺像被杯水砸破。 （記者羅沛德攝）

2022/05/30 17:54

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（30）日三讀通過攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正案」，國民黨立委竟朝主席台丟擲杯水抗議，還砸破國父遺像。對此，民眾黨團發布聲明指出，國民黨、民進黨又再次在立法院上演鬧劇，甚至出現砸毀國父遺像的荒唐行徑，都背離立委被人民所賦予的期待。

針對會計法修法爭議，民進黨以人數優勢強渡關山，民眾黨團認為，國務機要費除罪化涉及國家元首，有其特殊性，在本次會計法修法過程中，法務部和主計總處都有責任主動提供詳實的研究報告給立院參考，以排除因人設事、回溯立法的爭議。但修法已過，研究卻仍未進行。

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民眾黨團批評，本會期即將結束，會計法修法未經充分討論，便急於通過，顯然不合理，應依據正常法治程序處理，然而，目前都未見任何實質討論，國民兩黨又再次在立法院上演鬧劇，甚至出現丟擲杯水砸毀國父遺像的荒唐行徑，都背離立委被人民所賦予的期待。

民眾黨團表示，從過去監察院糾正主計總處說明及調查總統府選用科目來看，難以斷定國務機要費等於首長特別費。民眾黨團呼籲，如今雖然修法通過，政府仍應主動結合學界和法界，釐清基本定義，完善法理意涵。

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