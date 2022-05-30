立院三讀議員財產申報應上網公告 年底選舉即適用

立法院院會今三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」，明定未來直轄市議員、縣市議員須比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長等公職人員，上網公告財產申報資料，並公告至其喪失原申報身分後一年。（資料照）

2022/05/30 14:40

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今三讀通過「公職人員財產申報法部分條文修正案」，明定未來直轄市議員、縣市議員須比照正副總統、五院院長、立委、直轄市長等公職人員，上網公告財產申報資料，並公告至其喪失原申報身分後一年；此外，三讀通過條文規定，修正條文將於公布日施行，意即今年底地方選舉將可適用。

現行「公職人員財產申報法」僅規定，總統、副總統、五院正副院長、政務人員、立委、直轄市長、縣市長等人員的財產申報資料，應定期刊登政府公報並上網公告；而直轄市議員、縣市議員的財產申報資料並未公開上網，民眾只能親赴監察院查閱，且有諸多限制。

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有鑑於此，行政院及朝野立委紛提出修法草案，並經立法院司法委員會於23日初審通過「公職人員財產申報法部分條文修正草案」，並於今日的立法院院會三讀通過修正。

三讀通過修正的「公職人員財產申報法」第六條增列，直轄市議員、縣市議員的財產申報資料應上網公告，及明定正副總統、五院院長、立委、議員等公職人員，申報資料應上網公告至其喪失原申報身分後一年；另修正正副總統及縣市級以上公職候選人財產申報資料，應於審定候選人名單之日，予以審核彙整列冊，供人查閱。

此外，三讀條文明定，正副總統、五院院長、立委、直轄市議員、縣市議員等公職候選人的申報資料，應於審定候選人名單之日上網公告一年。

三讀條文明定，本次修正條之條文，自公布日施行；意即今年底將要進行的地方選舉，將會可以適用。

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