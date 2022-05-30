國務機要費除罪化 陳水扁：等16年

前總統陳水扁淡淡地說，蓬萊島案平反等了38年；國務機要費案除罪16年。（資料照，記者王俊忠攝）

2022/05/30 12:17

〔記者王俊忠／台南報導〕立院三讀會計法修正國務機要費除罪化，目前住在台南市的前總統陳水扁得知後僅簡要回應：「蓬萊島案平反等了38年；國務機要費案除罪16年」。據了解，陳水扁於2006年涉及的國務機要費案，在高院更一審獲判無罪；更二審辯論終結，預計今年7月15日宣判，陳水扁涉案部分則停審。

立法院院會今天處理攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，藍綠陣營立委發生數波衝突，國民黨立委甚至向主席台投擲杯水抗議，此案在混亂中經過表決、三讀修正通過國務機要費除罪化。

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民進黨立委蔡易餘等人提出「會計法第99條之1條文修正案」，認為國務機要費由來可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」2筆，60年代合併稱為「國務機要費」，顯見「機要費」與「特別費」性質相同。

國民黨則認為，國務機要費與特別費規模、性質不同，批評民進黨立委提出會計法修法是將貪污除罪化、為前總統陳水扁脫罪，今早佔領主席台杯葛，民進黨立委隨後佔回主席台。雙方有數波衝突，但未擴大，民進黨有立委人數優勢，會計法修法經表決、通過民進黨團修正動議。

現行會計法第99條之1條文規定，中華民國95年12月31日以前各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰。本次三讀條文則將「國務機要計畫費用」也納入除罪化範疇。

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