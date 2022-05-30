立院三讀會計法修正 衝突中國務機要費除罪化

國民黨立委在台下灑玩具鈔抗議國務機要費除罪化。（記者羅沛德攝）

2022/05/30 10:46

〔記者林良昇／台北報導〕立法院院會今處理攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，藍綠發生數波衝突，國民黨立委甚至向主席台投擲杯水抗議，在混亂中經表決，三讀修正通過國務機要費除罪化。

民進黨立委蔡易餘等人提出「會計法第99條之1條文修正案」，認為國務機要費由來可追溯至民國40、50年代，當時分為「機要費」與「特別費」2筆，60年代合併稱為「國務機要費」，顯見「機要費」與「特別費」性質相同。

請繼續往下閱讀...

國民黨則認為，國務機要費與特別費規模、性質也不同，批評民進黨立委提出會計法修法是將貪污除罪化，為前總統陳水扁脫罪，今早佔領主席台杯葛，民進黨立委則隨後佔回主席台。

立法院副院長蔡其昌約10時5分進場宣布開會，在處理會計法修法時進行表決，國民黨立委在台下灑玩具鈔，嗆「假防疫、真貪污，為阿扁除罪化」，並丟杯水攻擊已佔據主席台的民進黨立委，主席台後方的孫文遺像也遭杯水砸破，民進黨立委則以手板阻擋。

蔡其昌向國民黨立委喊話，丟杯水可能砸傷人，行為不對，但國民黨立委仍持續朝主席台丟擲杯水表達抗議，藍綠立委也數度在台下及主席台旁爆發衝突，但衝突未進一步擴大，在民進黨立委人數優勢下，會計法修法經表決，通過民進黨團修正動議。

現行會計法第99條之1條文規定，中華民國95年12月31日以前各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任﹔如涉刑事責任者，不罰。本次三讀條文則將「國務機要計畫費用」也納入除罪化範疇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法