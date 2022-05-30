反對國務機要費除罪化修法 時力黨團籲蘇貞昌提覆議

時代力量立委陳椒華（右起）、王婉諭、邱顯智。（資料照）

2022/05/30 11:32

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（30）日處理攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，藍綠發生數波衝突，國民黨立委甚至向主席台投擲杯水抗議，在混亂中經表決，三讀修正通過國務機要費除罪化。對此，時代力量黨團稍早發聲明表達抗議與遺憾，指控條文修惡再現，呼籲行政院長蘇貞昌提請覆議。

時力黨團表示，今日立法院院會，在執政黨委員強力護航下，強行通過「會計法第99之1條」修法，時力黨團要再次表達抗議與遺憾。繼2013年在國民黨主導，各黨團配合下，立院通過俗稱「顏清標條款」的「會計法第99之1條」修惡之後，立院再度上演荒謬的修法。

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時力黨團指出，此次執政黨立委蔡易餘提案修正的內容，先前於委員會審查或黨團協商時，黨團已多次表達反對立場。我們支持涉及國務機要費的案件當事人，在司法程序上爭取自己清白的權利。但反對為個案提出普遍適用的修法提案，而過去特別費修法業已立下修惡法令之前例。此次修法無疑是再犯相同錯誤。

時力黨團提到，黨團今也提出修正動議，提案維持原條文，但遺憾的是在執政黨委員強力護航及代按表決器的偽造文書行徑下，遭到否決，而執政黨團版的「會計法第99之1條」修正動議，順利通過。我們認為，此提案修法除已再度創下惡例之外，代按表決器的強勢護航動作更是讓法案通過的過程充滿爭議。

基此，時力黨團主張，執政黨應懸崖勒馬、公開道歉，並由蘇貞昌應依照憲法規定，對立院通過「會計法第99之1條」之決議，提請立院覆議。莫讓如此爭議的法案及審議的過程，大開民主倒車。

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