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    國務機要費除罪化混亂中過關 時代力量、國民黨都痛批

    國務機要費除化修法，在混亂中過關。（記者羅沛德攝）

    國務機要費除化修法，在混亂中過關。（記者羅沛德攝）

    2022/05/30 11:13

    〔記者林良昇／台北報導〕立法院今三讀通過會計法修正，將國務機要費除罪化，國民黨立委痛批，這是立院有史以來最黑暗一天表達最嚴厲譴責，時代力量立委則批評，此次修法與過去特別費修法一樣都是亂搞。

    攸關國務機要費除罪化的「會計法第99之1條文修正案」今在立院三讀通過，時代力量立委陳椒華在三讀後發言表達遺憾跟抗議，反對為個案提出修法，支持國務機要費案件的當事人在司法程序上爭取自己的清白。

    時代力量立委邱顯智也發言批評，過去特別費的修法是亂搞，今天的修法也是亂搞，是個案修法﹔不管是特別費或國務機要費，應用特赦的方式處理，承擔政治責任，而不是不承擔政治責任，把責任丟給立院。

    立院國民黨團總召曾銘宗則在議場中召開記者會痛批，民進黨團強行通過修法，幫前總統陳水扁的貪污案除罪化，今天是立院有史以來最黑暗的一天，尤其在疫情高峰的時候，國民黨團表達最嚴厲抗議跟譴責。

    曾銘宗還說，美國總統拜登的狗死了，蔡英文總統發文哀悼，很多小孩走了，還被認為是假消息要查辦，有這樣的政府、這樣的國家嗎？希望全民睜大眼睛好好檢視，在年底、2024年選舉用手中神聖一票，唾棄民進黨的貪污立委。

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