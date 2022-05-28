網傳「很多孩子走了」涉假訊息 朱立倫：10位孩子的生命算少嗎？

針對網傳「很多孩子走了」，行政院長蘇貞昌今日表示，這是不實謠言，貼文涉及假訊息將究責查辦，國民黨主席朱立倫（見圖）下午在臉書發文反問，「10位孩子的生命算少嗎？」（資料照）

2022/05/28 16:29

〔記者施曉光／台北報導〕針對網傳「很多孩子走了」，行政院長蘇貞昌今日表示，這是不實謠言，貼文涉及假訊息將究責查辦，國民黨主席朱立倫下午在臉書發文反問，「10位孩子的生命算少嗎？」

朱立倫表示，國民黨要立即號召全國黨公職人員，聲援日前貼出「很多孩子走了」訊息的藝人郭彥均並聲援小小孩，「如果講真話要被法辦，那就通通法辦，連我也法辦！」「如果憐憫孩子要被抓，就把全台灣為孩子發聲的人都抓起來！」

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朱立倫說，他要問問蘇貞昌以及衛福部長陳時中，有沒有看到20位重症的孩童？有沒有同理心？

朱立倫指出，幼小的生命在消逝，今天又有2位5歲、6歲孩童離去，已經有10位孩子走了，政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人，根本是搞錯兒童染疫死亡的真實問題！

國民黨文傳會也抨擊，政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人，打壓言論自由，根本凸顯防疫無能，只敢處理提出問題的人。

文傳會副主委林家興還嗆聲，政府敢不敢把所有聲援郭彥均的國民黨黨公職人員以及為孩童發聲的民眾都移送法辦？

林家興指出，郭彥均只因為貼文與醫護友人對話，呼籲大家善待醫療人員，卻被綠營網路意見領袖帶頭洗版出征、逼著道歉，今天蘇揆竟然加碼指控這是「有明顯操作」的假訊息，難道10位染疫逝世的孩子還不算多？

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