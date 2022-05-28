分析徐巧芯回應警員三部曲 律師黃帝穎：施壓明確！

律師黃帝穎認為，徐巧芯態度尚可但施壓明確！（記者林嘉東翻攝）

2022/05/28 08:50

〔記者林嘉東／台北報導〕台北市議員徐巧芯紅線違停一案，警方昨晚終於公布密錄器影像，其中三句對話，「我是徐巧芯喔」、「沒關係你要開就開，我再回去講」、「我們不是缺900塊，你可以開」。台灣永社理事長黃帝穎律師批：「徐巧芯態度尚可但施壓明確！」

黃帝穎在臉書上指出，勘驗完徐巧芯案的秘錄器影片，清楚可見議員施壓三部曲。影片中徐巧芯態度尚可，但勘驗後仍需實質認定，內容其實就是議員施壓警員。第一步表明身分：徐直接拉下口罩表明：「我是徐巧芯喔。」第二步撂話再回去講：「沒關係你要開就開，我再回去講。」第三步嗆不怕罰款強化壓力：「我們不是缺900塊，你可以開。」

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黃帝穎說，這種態度尚可的施壓有沒有效，當然有，因為警察最後無奈的說「開了我更不好做啦，車開走謝謝。」

黃帝穎提出質疑，如果沒有網友揭露，這張原本就該開的違規停車罰單，會補開嗎？拉下口罩亮身分的違反防疫行為，會開單？

最後，黃替基層警察抱不平，「基層警察真辛苦，被議員施壓把罰單吞下去，還要被記申誡。」

徐巧芯則在臉書澄清說， 實際上她跟警員對話的語氣不只是平和，認識她的人都知道，口氣比她平常講話還要更溫和，就是在跟公務人員溝通時不希望造成壓力。

徐巧芯說，如果真的為了施壓不給開單，那麼員警屢次退還身分證給她，她只要收下離開便達成目的。但反而她多次不接受員警退還身分證，因此才會說「沒關係我們回去再講」，意思是尊重員警的執法權力，應該是對方先開單，若有問題她再按一般管道申訴即可，離開後她也不曾找過分局詢問過此事。

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