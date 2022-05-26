習近平繼毛澤東後將被尊為「領袖」 陸委會：決策恐偏聽、錯誤

中國國家主席習近平將於今年底中共二十大延任，有北京政情觀察人士指出，習近平繼獲得中共「核心」稱號後，二十大將再獲得「領袖」的尊稱。將是繼毛澤東之後，第二名獲得「領袖」稱號的黨和國家領導人。（美聯社資料照）

2022/05/26 18:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平將於今年底中共二十大延任，有北京政情觀察人士指出，習近平繼獲得中共「核心」稱號後，二十大將再獲得「領袖」的尊稱。將是繼毛澤東之後，第二名獲得「領袖」稱號的黨和國家領導人。對此，陸委會發言人邱垂正今日表示，不論稱號是什麼，如果缺乏分權制衡、法治與民意的監督，恐釀偏聽及錯誤決策。

邱垂正表示，中共持續宣傳黨領導一切的制度優勢，其上任後「領袖」的稱號，在十九大以來，都有官媒宣傳，近期在相關的地方內宣上也有所觸及，十九屆六中全會通過第3份歷史決議，也確立了所謂習核心、習思想的指導地位。

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邱垂正指出，近期中共與地方領導人事換屆，並選拔二十大黨代表，均已政治忠誠為首位，並加大宣傳習正面的形象與個人崇拜，均為了習近平二十大延任，並鞏固獨尊的領導權威。但是要強調的是不論稱號是什麼，如果缺乏分權制衡、法治與民意的監督，恐釀偏聽及錯誤決策，不僅影響中國內部的穩定，更可能衝擊區域的安全，陸委會將持續密切注意中共情勢變化。

邱垂正：海峽論壇改視訊仍是統戰

另外，因疫情關係兩岸交流目前多採用視訊方式，外傳海峽論壇今年可能於6月舉行。邱垂正回應，海峽論壇為中共主辦的大型對台統戰平台，不論實體或視訊錄影都不改變其統戰的本質，目前並無對岸舉辦的相關訊息，政府過往均會在事前說明政策立場、提醒國人注意，這些政策立場是延續的，也是一貫的。

邱垂正提及，政府向來支持合於規範、秉持對等尊嚴，不預設任何政治前提的兩岸交流，呼籲各界進行兩岸交流，應留意北京統戰分化操作，也要呼籲各界遵守相關規範，切勿參與配合對岸有關一國兩制或中共所謂民主協商的相關活動，以維護台灣整體利益。

陸委會、海基會皆未接獲林瑞陽求助

針對台灣藝人林瑞陽、張庭夫妻兩人赴中發展，被中方指控涉嫌傳銷，名下資產全數遭凍結，在低調一年多後，已委請中國律師要反告中國官方，要力挽20多億人民幣資產。

邱垂正表示，有關於林瑞陽夫妻在中國涉嫌傳銷遭立案調查的案件，本會及海基會並未接獲當事人的相關求助，此案當事人已就重複立案部分提告，並已進行司法程序，本會呼籲中國有關部門對於當事人的爭訟內容，應提供相關的程序保障，給予公平對待，政府也要提醒台商應主動了解當地的法令，做好風險管理，以減少可能的營運損失。

陸委會發言人邱垂正今日表示，不論稱號是什麼，如果缺乏分權制衡、法治與民意的監督，恐釀偏聽及錯誤決策，不僅影響中國內部的穩定，更可能衝擊區域的安全。（記者陳鈺馥攝）

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