轉戰桃園？林智堅親上火線澄清：只盼找到好人選接棒新竹

傳轉戰桃園市？新竹市長林智堅今晚親上火線澄清：只盼找到好人選接棒新竹市政。（記者洪美秀攝）

2022/05/25 22:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕近期頻傳新竹市長林智堅將轉戰參選桃園市長，林智堅今（25日）晚接受電視節目專訪，強調「這個報導不對」，也藉機澄清，對已經努力8市政的他而言最在意的就是要找到好的人選、延續市政；他也強調，近期未曾與總統蔡英文和桃園市長鄭文燦討論年底選舉，此刻防疫優先。

針對這幾天地方不斷傳出，經過鄭文燦協調，林智堅有可能轉戰參選桃園？林智堅晚間也藉上電視台的機會澄清，他說，這是媒體的臆測，中央及地方這段期間都忙著防疫，像上週（19日）蔡英文總統造訪新竹市居家關懷照護中心慰問第一線醫護人員與工作同仁，他就特別跟到場的媒體記者說「今天談防疫、不談選舉」。

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「這是假設性的問題。」林智堅說，針對近期民調，他坦言不知道黨中央有沒有做，他本身沒有做、也從來沒看過，不過，鄭文燦在桃園市政工作上有很好成績，桃園在地也有一些人選，此刻，桃園與中央，民進黨都是執政黨，最重要的就是防疫優先，民眾也不會期待他們談選舉。

針對媒體報導他已點頭參選桃園市長、且前提是新竹接棒的要是他屬意的人？林智堅強調，「這個報導不對」，他也藉機澄清，對於每位即將卸任的市長來說，過去大家努力了8年的時間，都會很在意政績能不能延續，所以沒有屬不屬意的問題，只有有沒有辦法找到好的人選，讓市政能夠接棒、繼續延續下去的問題。

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