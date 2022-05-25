國民黨提名蔣萬安戰北市 民進黨內人士：很難當領頭羊

國民黨25日舉行中常會，通過提名立委蔣萬安參選台北市長。（記者羅沛德攝）

2022/05/25 18:26

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨佈局年底選戰，今（25）日提名立委蔣萬安參選台北市長、許淑華參選南投縣長、前立委謝國樑參選基隆市長。對此，民進黨內人士直言，因為朱立倫下禮拜要出國，這是他個人的節奏，而非國民黨的提名節奏；蔣萬安不擅長帶動議題，可能很難當國民黨的領頭羊。

針對國民黨今日的提名，民進黨內人士表示，真正急的是朱立倫本人，因為他下禮拜出國可能有安排要拜訪的對象，這是朱立倫的節奏，而非國民黨的提名節奏，例如桃園提名張善政造成地方的反彈，這不見得是好的。國民黨今天提名蔣萬安、許淑華和謝國樑，民進黨還是持續做幕僚作業，但現階段以防疫優先，也化解一些問題，總統蔡英文昨日也跟台北市副市長黃珊珊視察北榮，傳達中央不會因選舉而拒絕與地方合作。

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黨內人士表示，國民黨的政黨支持度連續幾個月在15%以下，這個月甚至只有14%，這是2016年來的第三低，顯示國民黨在疫情期間並沒有得到社會支持，民眾黨的支持度反而增加，三度超前國民黨，因此選戰急的應該是朱立倫和他的訪美行程，以及如何拉開、逆轉民眾黨。

談到甫獲提名的蔣萬安，黨內人士說，蔣的隱憂還沒解決，國民黨長期低迷，如果蔣萬安沒辦法拉抬、改變這個氣氛，尤其民眾黨在北市的支持度比全國更好，黃珊珊在防疫上扮演指揮官的角色，聲量和話題上頗受重視，蔣萬安要如何反轉是他自己的課題。北市被視為選情的火車頭，而蔣萬安不擅長帶動議題，可能很難當國民黨的領頭羊，這對國民黨的整體選情也會有影響。

至於民進黨的佈局節奏，黨內人士認為，現階段就是把防疫做好，接下來陸續解決快篩問題、快篩陽即確診、給藥、減輕醫護壓力等問題後，有助於提升民進黨的整體支持度，把防疫做好就比較能獲得民眾的支持。蔣萬安現在獲得提名，第一個問題是要怎麼帶動國民黨士氣，要怎麼領先民眾黨，現在對國民黨的整體選情都會有影響，因此民進黨把防疫做好就是最好的輔選。

此外，民進黨中執會今日確認「2022年第20屆全國黨員代表當選人名單」，另准予核備變更新竹縣議員第1選區的提名名額。會中並通過中央黨部「2022年選舉特別預算」及「2021年度決算書表」，同時通過「2021年度決算報告書」，送交中央評議委員會審議。

中執會今日也邀請高雄市醫師公會理事長朱光興、副理事長蔡昌學專案報告「高雄市的防疫模式經驗分享：全人照護・縱橫整合」。朱光興指出，高雄市府與基層診所合作，於今年1月就開始實施擴大篩檢，只要市民有一週2次、兩週3次呼吸道症狀，就可到合約診所看診、領取免費快篩試劑。這次輕症者佔多數，其實基層診所就可以擔起重任，不需要到大醫院，高雄啟動基層診所照護計畫，落實輕重症分流，動員基層診所，目前有超過500間診所投入，這是高雄成功的地方。

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