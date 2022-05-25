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    拜登談台灣防衛 學者：美未放棄戰略模糊

    淡江大學戰研所副教授李大中。（記者涂鉅旻攝）

    淡江大學戰研所副教授李大中。（記者涂鉅旻攝）

    2022/05/25 14:55

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統拜登23日參加美日峰會，被問及美方是否於中國犯台的情境下軍事介入，原本拜登給予肯定答覆，但白宮與其本人隨後改口美方政策未變。對此，國民黨智庫「國家政策研究基金會」今日召開記者會，淡江大學戰研所副教授李大中表示，拜登所言是口誤或刻意為之，各界解讀不同，也需要時間沈澱、觀察美國戰略模糊政策有無改變，但考量嚇阻北京可能的軍事冒進、避免台灣獲得空白支票的情況下，美官方立場未改弦易轍。

    國家政策研究基金會今日召開記者會探討烏俄衝突、外交及近期局勢，對於拜登近期發言，李大中表示，拜登並非首度在回應北京犯台等相關議題時，使用類似與語彙，去年即二度出現類似情形，拜登究竟是口誤或刻意為之，各界有不同解讀。但重點在於，美國的戰略模糊政策其來有自，長期以來被視為是最符合華府利益的作法，賦予美國決策者彈性迴旋空間，避免台灣獲得空白支票，更有效嚇阻北京的可能軍事冒進。

    李大中表示，儘管近年來相關的辯論從未停歇，但直至今日，美國官方的立場仍未改弦易轍，意即並沒有出現明確放棄戰略模糊，採取所謂的「戰略清晰」的跡象。然而，拜登此次如此直接了當的口語表述，等同於向北京釋放強烈政治訊號，警告意味濃厚，目的是希望中共切莫在台海議題上出現戰略誤判。

    另外，芬蘭、瑞典近期申請加入北大西洋公約，前駐紐西蘭大使介文汲指出，此事涉及複雜的歷史因素與情節，現階段土耳其對此事表達強烈反對意見，但全案還是值得後續觀察。雖然此事與烏俄衝突屬於歐洲事務，但在全球化社會之下，希望發生在歐洲的悲劇，不要在亞太發生。

    前立委、國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方認為，在烏俄爆發衝突後，芬蘭、瑞典已沒有安全感，擔心俄國攻打烏克蘭的情形也會發生於這兩國，因此為取得國家安全而與北約結盟。他也要慎重呼籲中共北京當局，不要對台動武，「想都不要去想」，也期待兩岸執政者嚴肅地看待此政治議題。

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