傳林智堅選桃園市長 幕僚：子虛烏有

外傳新竹市長林智堅將轉戰桃園市、還安排副手接棒選新竹市長？市府幕僚今天鄭重澄清，指稱一切都是子虛烏有。（資料照，記者洪美秀攝）

2022/05/24 21:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕由於國民黨中央徵召前行政院長張善政參選桃園市長，民進黨籍現任新竹市長林智堅轉戰桃園市長近日再成為焦點話題，甚至外傳，林智堅將派副市長沈慧虹接棒選新竹市長；對此，林智堅幕僚強調，全都是子虛烏有、空穴來風的放話。

林智堅即將在年底卸任，他的未來動向備受各界關注，去年初外界就盛傳林智堅想轉選桃園市長，但因桃園市長鄭文燦去年曾說出「林智堅不在桃園市的政治版圖內」等一席話，使得林智堅轉戰桃園市長的布局被迫中止，而後林智堅拋出大新竹合併升格的議題，更讓他的聲量更上層樓。

請繼續往下閱讀...

如今，大新竹合併升格破局，無法在年底成形，加上近期國民黨中央徵召張善政挑戰桃園市長選舉，讓同樣具空降身份的林智堅再度成為綠營挑戰桃園市長的人選之一。對此，林智堅皆未鬆口，強調目前防疫優先，一切以市政為主。

相較於選桃園市長，綠營人士認為林智堅更關心誰接班新竹市長的人選，由於民進黨中央遲未對新竹市長的人選有明確表示，雖林智堅屬意行政院發言人羅秉成參選新竹市長，但羅秉成已多次表達無此意願，也讓新竹市長的人選更加混沌不明。

近日又傳出林智堅想讓副市長沈慧虹接棒選新竹市長，做為參選桃園市長的條件交換，甚至開出「若新竹市找到好的接班人，就願意投入桃園選戰」的條件；對此，林智堅的幕僚團隊都否認，並稱這些資訊都是子虛烏有，目前防疫優先，市府投入防疫工作，並無相關討論。

而民進黨到底要提名誰參選桃園市及新竹市，綠營人士不諱言，林智堅與總統蔡英文關係緊密，而直轄市的市長提名是由蔡英文徵召，加上新竹市長人選黨中央也改採徵召方式，因此蔡英文也成了桃園市與新竹市選戰布局的關鍵人物，只要小英點頭，即可就戰鬥位置全力衝刺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法