開玩笑？邱志偉再轟高嘉瑜：「獵巫」操弄應向國人道歉

邱志偉抨擊，高嘉瑜只有聲量考量，不在意他人身心狀況。（翻攝邱志偉臉書）（記者陳政宇攝）

2022/05/24 20:10

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），23日竟聲稱是同黨立委邱志偉傳染的，昨天（23日）為此鄭重道歉「是開玩笑的」。邱志偉今（24）日拿出快篩結果反駁「感染源」的說法，並強調，確診者不應成為「政客操弄聲量」的工具。

邱志偉今日透過臉書表示，高嘉瑜本月23日在媒體上指控他「害其確診」，甚至煞有其事的隱射他助理確診，且是他不遵守防疫規定才害其確診，並用控訴、譴責等字眼，引導媒體以抓兇手、獵巫的方式來報導這則新聞，讓他相當遺憾。整起政治新聞操作過頭，不但讓他確診的事情無限上綱，更讓他在隔離期間無法好好休息，還浪費了新聞版面，誤導了事情真相，從頭到尾只有聲量考量。這是他從政過程中最不樂見的政治操弄，也希望類似事情能就此絕跡。

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邱志偉說，從4年前，韓國瑜參選高雄市長以來，他就不斷呼籲，用炒聲量的方式來做為從政工具，是對政治工作的一種傷害。在2019年初，他曾發表〈政治作為一種志業而非一種娛樂〉，希望勉勵執政團隊不要在聲量中迷失。從政做的是公共服務業，一言一行都是表率，輕易發言或許可以博得聲量、熱度，但這樣淺碟的政治操作，對國家進步毫無助益，更有傷從政者在公眾心目中的形象。

邱志偉指出，本次高嘉瑜對他的胡亂指控，本是不值一提。但他作為確診者，遵守指揮中心的規定，同時因為深知自己作為公眾人物，常有與民眾接觸的機會，因此他每日快篩，確保自己陰性才會外出。他也一再跟助理們叮囑，只要身體不適就居家辦公，確診者務必要快篩至陰性後，才能返回工作崗位，甚至若還有不適，都可居家辦公，「我一直堅信，確診大家都不樂見，自己染疫無可奈何，但傳染給他人便是萬萬不可」。

據此，邱志偉表示，所以上周五、20號當日，他還先做完快篩，確認陰性才去開會。是故，當高委員拿出毫無憑據的說法，指控我為傳染源，甚至還把我的助理確診的資訊拿出談，這都有失從政者的高度，只有聲量考量，不在意他人身心狀況，讓我認為有必要嚴厲譴責高嘉瑜的行為。

邱志偉並提到，政府已經不做疫調，而是要大家遵守防疫準則，主要就是認為現在的病毒傳播速度，已無法單靠足跡加以圍堵。高委員的獵巫行為本身，既無科學依據、也和指揮中心不同調，實在不知高委員這種行為，究竟對誰有益，更不樂見高委員和我都已是確診者，本應好好休息，高委員卻還花心思算計政治利益，這對確診者而言實在是加重傷害。

邱志偉憶及，他多年來與高嘉瑜都保持君子之交。去年高嘉瑜受傷，他第一時間在議場就給高嘉瑜鼓勵，並支持高勇敢向暴力說不的決心。平時若有議事攻防，坐在高嘉瑜旁邊，也偶有交換意見。但這次高嘉瑜這樣無端的指控，讓他身心備感不適，也第一次對政治聲量的算計之精細，可以超出最基本的健康考量，讓他難以釋懷。

「我希望高委員除向我道歉之外，應同時向國人、黨團致歉。」邱志偉強調，這不單是不應針對確診者的身體狀況胡亂獵巫，更不應為了聲量，傷害立院黨團的形象，並加以保證，未來絕不再以未經查證的資訊輕率發言，並遵守中央疫情指揮中心的規定。

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