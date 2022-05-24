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    南非派資深外交官安德生駐台 已拜會外交部

    南非新任駐台代表安德生（Hugh Graham Anderson，右）履新，任期4年，近期陸續拜會外交部、農委會動檢局等政府單位。圖為安德生與農委會動檢局局長杜文珍合影。（取自南非辦事處臉書）

    南非新任駐台代表安德生（Hugh Graham Anderson，右）履新，任期4年，近期陸續拜會外交部、農委會動檢局等政府單位。圖為安德生與農委會動檢局局長杜文珍合影。（取自南非辦事處臉書）

    2022/05/24 12:05

    〔記者呂伊萱／台北報導〕南非新任駐台代表安德生（Hugh Graham Anderson）履新，任期4年，近期陸續拜會外交部等政府單位。安德生曾擔任南非國際關係暨合作部（DIRCO）拉美處、美國處等單位副處長，並曾派駐芬蘭、巴西、委內瑞拉、奧地利等國南非大使館。

    前任南非聯絡辦事處代表麥哲培（Robert Seraki Matsebe）去年6月底離任，外交部亞非司副司長吳正偉今天在例會上表示，南非國際關係暨合作部（DIRCO，相當於南非外交部）今年3月28日致略通知我駐南非代表處，任命安德生（Hugh Graham Anderson）為新任駐台代表，任期4年。

    安德生今年63歲，外交資歷完整，曾擔任DIRCO拉美處副處長、美國處副處長、環印度洋區域合作聯盟處副處長等職位，並曾外派南非駐芬蘭、巴西、委內瑞拉、奧地利等國大使館，以及借調環印度洋區域合作聯盟模里西斯秘書處服務。

    吳正偉說，安德生是南非資深職業外交官，安德生伉儷4月27日抵台，目前已隔離檢疫期滿，正式在台行使職務，上週也到外交部拜會。

    新任南非駐台代表安德生曾任環印度洋區域合作聯盟（IORA）副處長。（取自IORA官網）

    新任南非駐台代表安德生曾任環印度洋區域合作聯盟（IORA）副處長。（取自IORA官網）

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