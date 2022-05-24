至少處死上千人！國際特赦組織：中國是世界頭號死刑執行國

國際特赦組織台灣分會今日發布「2021全球死刑報告」，揭露2021年全球有56個國家，至少2052人被判決死刑。中國依然是世界頭號死刑執行國，有至少上千人被處死。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/24 11:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國際特赦組織台灣分會今日發布「2021全球死刑報告」，揭露2021年全球有56個國家，將至少2052人被判決死刑。中國依然是世界頭號死刑執行國，有至少上千人被處死；在緬甸，有近90人因戒嚴法遭恣意判處死刑。

根據報告，國際特赦組織於2021年記錄到全球有18國家執行579件死刑，較2020年的483件增加20%。已知執行死刑人數最多的國家，依序為中國、伊朗、埃及、沙地阿拉伯及敘利亞。

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報告強調，中國依然是世界上死刑執行數量最多的國家，但是由於中國實施死刑的相關資料被列為國家機密，難以完整掌握中國死刑執行的實際情形。因此，國際特赦組織的全球死刑執行數量和死刑判決的統計數字並未包含中國，然而仍可相信，在中國至少上千人被判決和執行死刑。

目前有46種罪行在中國可被判處死刑，包含那些未達國際法和國際標準「最嚴重罪行」門檻的非致命罪。中國當局也在新疆維吾爾自治區將死刑當成政治工具；2021年處決一名經濟犯，這是2015年以來第一次有類似紀錄，一名國營金融公司的前高級主管因接受賄絡，被天津市第二中級人民法院判處死刑。

根據國際特赦組織的紀錄，2021年已知有579人遭執行死刑，其中有24名女性，分別是埃及8人、伊朗14人、沙地阿拉伯1人、美國1人。

值得注意的是，白俄羅斯、日本和阿拉伯聯合大公國在2021年恢復執行死刑。印度、卡達、台灣在2020年有執行死刑，不過在2021年皆沒有執行死刑的紀錄。

數據顯示，伊朗在2021年處決至少314人，這是自2017年以來新高，反轉了伊朗近年以來逐步減少的趨勢。伊朗當局甚至不顧兒童權益，將3名犯罪時未滿18歲之人處決。伊朗甚至用死刑對付少數民族，例如用「與神為敵」等模稜兩可的罪名將人定罪。

埃及仍廣泛實施酷刑和大規模處決，經常是由「緊急狀態安全法庭」進行不公審判後處死；沙烏地阿拉伯的死刑執行數量大幅增加，從27件增65件，增加幅度為140%。一名什葉派男子，被控參與反政府暴力示威，經不公審理過程後，沙國法庭根據酷刑取得的自白將期判死，於2021年6月執行。

在緬甸，根據戒嚴法判死案件增加，軍方將民事案件交付軍事法庭審理，審判不僅採簡易程序，且被告無上訴權利。有將近90人遭恣意判決死刑，其中有幾位在法庭審判時，甚至未能到場，被廣泛認為是軍政府刻意打壓示威者和記者的手段。

據統計，2021年的全球死刑執行數量是國際特組織自2010年進行追蹤以來的第二低點。此外，已知有執行死刑的國家數量，已連續兩年處於最低。2019、2020、2021年以來的死刑執行數量分別是657件、483件、579件。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎表示，全球已有一半國家廢除死刑，判決死刑前五大國家，有中國、伊朗、埃及、沙烏地阿拉伯、敘利亞，死刑廣泛被用於處決異議分子及政治犯，2021年有56個國家將至少2052人被判決死刑。

民進黨立委洪申翰指出，中國、北韓、越南的死刑執行數量都被列為國家機密，不僅不知實際有多少人被處死，令人擔憂的是，人民連為何被判死都不知道。中共已被多次指控有摘除、販賣死刑犯的器官，在緬甸也有很多政治犯被軍政府處死，死刑變成獨裁政府迫害人民最直接的工具，台灣也須檢討使用死刑的正當性。

時代力量立委邱顯智談及，他最近有去土城看守所，邱和順被關在看守所30幾年，全身都是病痛，關到現在已經步入老年，台灣許多民間組織都在關心此案。另一名是在台南看守所的王信福，外界或許認為死刑案件怎會判錯，但人死不能復生，如果將其殺掉，人死怎能復活。他呼籲，請總統對於定罪「冤案」，應該行使赦免權。

廢除死刑推動聯盟法務主任林慈偉表示，台灣2021年死刑判決數量有2人，零人執行死刑，被判處死刑有王秉華、陳宏典2人，上訴後已改判無期徒刑。目前最新統計，截至今年5月為止，台灣又判了3個死刑，這只是一審判決，希望台灣盡快廢除死刑。

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