不想選到黑心政治商品 公督盟籲修法讓議員財產上網公開

公民監督國會聯盟今日召開記者會呼籲，立法院司法及法制委員會應儘速完成「公職人員財產申報法」第6條修正，讓直轄市議員、縣市議員、含候選人財產上網公開。（記者陳鈺馥攝）

2022/05/23 10:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕公民監督國會聯盟今日召開記者會呼籲，立法院司法及法制委員會應儘速完成「公職人員財產申報法」第6條修正，讓直轄市議員、縣市議員、含候選人財產上網公開，盼立法院朝野黨團不要阻擋修法，儘快在本會期完成三讀審議，以適用年底地方大選。

公督盟理事長曾建元表示，目前「公職人員財產申報法」有很大漏洞，唯獨漏掉地方議會的議長、議員，大家都知道地方議會涉入賄選、黑金傳聞不斷，多為地方派系地盤，過去這一塊卻被排除掉，地方議員財產不必接受外界監督。為鞏固台灣民主深化，希望立法院能夠完成修法，使地方議會的議長、議員財產申報須上網公開，以填補法制漏洞，若有哪一個政黨阻擋，就是對地方議會放水，公民團體公民社會就會來追究。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委賴瑞隆指出，國際透明組織（TI）公布2021年全球清廉印象指數（CPI），台灣排名第25名，台灣在清廉這一部分，地方議會、鄉鎮市長的財產申報還是有努力空間，目前總統、縣市首長、立法委員的財產都須定期申報及上網公開，地方議員財產若不用上網資料，將嚴重影響外界監督。

賴瑞隆提及，期待今天司法及法制委員會能夠完成「公職人員財產申報法」初審修法，讓地方議會議長、縣市議員財產須上網公開，趕在這會期結束前完成三讀，以便今年底選舉前可以適用。

民眾黨立委張其祿表示，台灣的廉政制度還缺這一塊拼圖，目前還有一個缺口和漏洞，唯獨就是直轄市、縣市議員的財產不用上網公開，地方正、副議長執掌1.2兆元全台縣市政府預算，反而財產申報不必公開，希望盡快完成修法讓這塊拼圖補齊。

首都監督聯盟召集人廖惠說，如果縣市議長、議員涉入黑金，這些人就是民主政治的毒蛇，所謂打蛇必須打7吋，直轄市、縣市議員的財產必須攤在陽光下，代表數個公民團體強力呼籲完成修法，希望不要有政黨拖延法案的通過。

公督盟執行長張宏林指出，按照目前法規全台1千多名議員的財產不用上網公開，哪有這樣的道理！大家會拭目以待，看到底是誰反對這部陽光法案，這次修法更重要是納入候選人的財產揭露，年底地方選舉會有1千多位候選人，這次若未修法，還要再等4年，民主政治是責任政治，民眾不想選到黑心政治商品，阻擋修法就是反民主，若有政黨敢擋，將提出最強力譴責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法