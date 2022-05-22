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    首頁　>　政治

    南投民進黨黨職改選 縣代及全代競爭激烈投票率衝6成

    民進黨南投縣黨部辦理黨職改選，黨員排隊參與投票情形。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部辦理黨職改選，黨員排隊參與投票情形。（記者謝介裕攝）

    2022/05/22 19:47

    〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部主委、縣黨員代表（簡稱縣代）及全國黨員代表（簡稱全代）等黨職改選，於今日進行投開票作業，雖然黨部主委僅縣議員蔡銘軒一人參選，篤定當選，但因縣代呈現44人爭38席局面，全代則是8搶6席態勢，競爭依舊激烈，連帶也衝高投票率，初估有6成以上，相當罕見。

    此次綠營黨職改選，具有投票資格的黨員計有4662人，分別在南投、草屯、埔里及竹山等4大鄉鎮市各設1處投開票所，因疫情嚴峻，黨部也特別在投開票所豎立「加強防疫，除進食外，請全程戴口罩」的標語，並在下午4時投票結束後，隨即展開開票作業，整個投開票秩序良好、順暢。

    民進黨南投縣黨部表示，截至夜間7時許，雖然僅全國黨代表所結果出爐，其餘仍持續開票中，但初估整個投票率仍有6成水平，上屆黨部主委非同額競選，投票率也才不過7成多，此次主委沒競爭，投票率達6成，也算是不錯了，其中，縣代表應選38席，計有44人參選；全國黨代表則是6席，也有8人參選，開票結果由林永鴻、詹文平、陳錦倫、朱思美、洪敦仁、陳玉鈴等6人當選。

    民進黨南投縣黨部辦理黨職改選，同額參選主委的南投縣議員蔡銘軒篤定當選。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部辦理黨職改選，同額參選主委的南投縣議員蔡銘軒篤定當選。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部辦理黨職改選，現任主委羅美玲未尋求連任，也前往參與投票。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部辦理黨職改選，現任主委羅美玲未尋求連任，也前往參與投票。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部辦理黨職改選，特別在投開票所豎牌呼籲黨員要加強防疫，全程戴口罩情形。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部辦理黨職改選，特別在投開票所豎牌呼籲黨員要加強防疫，全程戴口罩情形。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部就黨職改選進行開票作業。（記者謝介裕攝）

    民進黨南投縣黨部就黨職改選進行開票作業。（記者謝介裕攝）

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