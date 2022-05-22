為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    連任民進黨竹市黨部主委 陳建名：目標繼續執政、8席議員全壘打

    立法院民進黨團總召柯建銘（右）及新竹市長林智堅（左）恭喜陳建名連任新竹市黨部主委。（記者蔡彰盛攝）

    立法院民進黨團總召柯建銘（右）及新竹市長林智堅（左）恭喜陳建名連任新竹市黨部主委。（記者蔡彰盛攝）

    2022/05/22 18:39

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市黨部今進行黨職改選，現任主委、新竹市議員陳建名順利連任。陳建名表示，由衷感謝黨員的認同，並承諾絕對會持續努力，擴大民進黨在新竹市的社會支持，讓年底選戰繳出漂亮成績單，執政延續、8席議員全壘打！

    民進黨今日辦理全國性地方黨職改選，立法院民進黨團總召柯建銘及新竹市長林智堅，今早也在陳建名陪同下前往新竹市黨部完成投票。雖然疫情當前，但一早8點不到，現場已湧入投票人潮，前主委翁枝弘也在現場督軍，確保防疫工作滴水不漏。

    現任主委陳建名順利連任，至於全國黨代表則由林盈徹執委以及施乃如執委同額選舉，並順利當選。

    市黨代表部分，有27人登記，選出24人（包括6席單一性別保障名額），其中包括千甲里長曾資強、水源里長曾翰揚、南勢里長郭文銘、興南里長楊賜濱皆高票當選，反映黨部基層經營有成，並獲地方認同，願意支持協助各項黨務工作。

    陳建名說，過去2年主委任期，經常走到基層，以「行動服務站」的方式第一線接觸民眾，也免費開辦法律、會計、稅務等專業諮詢，同時連結百工百業，串連「挺新竹」特約商店；去年底的四大公投，也積極向民眾溝通執政黨的政策立場。此次能順利連任，要格外感謝黨員的支持與認同。

    陳建名也表示，民進黨新竹市黨部下一屆的黨部執行委員、評議委員皆為同額競選，代表新一屆的市黨部是「即戰力」，大家均已就定位，務必會團結打贏年底市長、議員選戰，努力為市民服務！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨宜蘭縣黨部主委現任與前任激戰 陳俊宇贏115票險勝
    2022/05/22 19:07

    民進黨宜蘭縣黨部主委現任與前任激戰 陳俊宇贏115票險勝
    民進黨基市黨部主委選舉 蘇仁和連任成功
    2022/05/22 18:27

    民進黨基市黨部主委選舉 蘇仁和連任成功

    專業醫師親曝 靠這招遠離啤酒肚
    民進黨桃園市黨部主委女兒接棒 張丞儀創全國最年輕紀錄
    2022/05/22 18:14

    民進黨桃園市黨部主委女兒接棒 張丞儀創全國最年輕紀錄
    民進黨苗栗縣黨部主委選舉 李貴富連任成功
    2022/05/22 18:13

    民進黨苗栗縣黨部主委選舉 李貴富連任成功
    當選民進黨高市主委 許智善︰全力輔選陳其邁連任、議員全數當選
    2022/05/22 17:36

    當選民進黨高市主委 許智善︰全力輔選陳其邁連任、議員全數當選
    民進黨彰化黨職改選現人龍 核對身分防代投
    2022/05/22 15:26

    民進黨彰化黨職改選現人龍 核對身分防代投
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播