連任民進黨竹市黨部主委 陳建名：目標繼續執政、8席議員全壘打

立法院民進黨團總召柯建銘（右）及新竹市長林智堅（左）恭喜陳建名連任新竹市黨部主委。（記者蔡彰盛攝）

2022/05/22 18:39

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市黨部今進行黨職改選，現任主委、新竹市議員陳建名順利連任。陳建名表示，由衷感謝黨員的認同，並承諾絕對會持續努力，擴大民進黨在新竹市的社會支持，讓年底選戰繳出漂亮成績單，執政延續、8席議員全壘打！

民進黨今日辦理全國性地方黨職改選，立法院民進黨團總召柯建銘及新竹市長林智堅，今早也在陳建名陪同下前往新竹市黨部完成投票。雖然疫情當前，但一早8點不到，現場已湧入投票人潮，前主委翁枝弘也在現場督軍，確保防疫工作滴水不漏。

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現任主委陳建名順利連任，至於全國黨代表則由林盈徹執委以及施乃如執委同額選舉，並順利當選。

市黨代表部分，有27人登記，選出24人（包括6席單一性別保障名額），其中包括千甲里長曾資強、水源里長曾翰揚、南勢里長郭文銘、興南里長楊賜濱皆高票當選，反映黨部基層經營有成，並獲地方認同，願意支持協助各項黨務工作。

陳建名說，過去2年主委任期，經常走到基層，以「行動服務站」的方式第一線接觸民眾，也免費開辦法律、會計、稅務等專業諮詢，同時連結百工百業，串連「挺新竹」特約商店；去年底的四大公投，也積極向民眾溝通執政黨的政策立場。此次能順利連任，要格外感謝黨員的支持與認同。

陳建名也表示，民進黨新竹市黨部下一屆的黨部執行委員、評議委員皆為同額競選，代表新一屆的市黨部是「即戰力」，大家均已就定位，務必會團結打贏年底市長、議員選戰，努力為市民服務！

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