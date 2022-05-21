罕見外掛6部舷外機快艇 馬祖海域疑有中國解放軍入侵

民眾昨天上午在馬祖外海發現罕見外掛6部舷外機的快艇。（民眾提供）

2022/05/21 14:56

〔記者盧賢秀／新北報導〕根據馬祖資訊網資訊指出，有漁民發現，昨天上午9點50分至11點半期間，有2艘罕見的外掛6部400P舷外機的快艇入侵高登島海域，船員戴頭罩，沒有捕魚行為，行跡可疑，懷疑可能是大陸解放軍或武警。

海巡署今天表示，18日在北竿附近海域發現4艘陸籍快艇，立即派巡防艇追緝，初判應為對岸漁民，未來將持續強化勤務部署及執法力度，並透過兩岸協同執法機制，嚇阻中國快艇越界。但漁民說，海巡署所指是兩回事。

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馬祖資訊網版主劉家國指出，昨天上午9點50分左右，漁民發現2艘外掛6部400P的快艇停泊在高登島南方澳口，直到11點半左右才駛離。船上的船員都戴頭罩，停泊和行駛期間並無捕魚行為，形跡可疑。

據漁民表示，8、9年前曾經有大陸快艇來北竿炸魚，和漁民發生衝撞事件，當時炸藥在中國是屬管制品，因此懷疑是中國邊防解放軍或武警來炸魚。

漁民說，昨天上午的快艇外掛6部400P的高速舷外機，非常罕見，一般來捕魚的快艇多數外掛3部舷外機，他們曾經向高登養殖業者打聽過，不是他們的快艇，因此研判很可能是遭到大陸解放軍入侵。

海巡署金馬澎分署今天回應表示，經查18日下午5點左右，北竿雷達鎖定4艘可疑目標進入高登盲區（北竿西北方海域），巡防區立即調派海上巡防艇趕往查處。第十一巡防區也在5點26分接獲高登守備隊通報，在高登南面發現4艘可疑目標。

金馬澎分署說，18日下午5點41分巡防艇抵達通報海域後，立即高速追緝陸籍快艇，但這4艘快艇立即往西南方向逃離台灣水域。

金馬澎分署表示，這4艘越界陸籍快艇身分，從外觀上無從判定是否為解放軍或武警船舶，但中國快艇漁民擔憂兩岸會採重罰，所以時常戴面罩出海以躲避取締。

金馬澎分署表示，海巡署「籌建海巡艦艇發展方案」新造的35噸級巡防艇及10噸級沿岸多功能艇，最高航速高達45節以上，在確保航安前提下，馬祖海巡隊以登檢帶案為目標。4月21日馬祖海巡隊就動員2艘巡防艇並結合當地漁民，在東引海域查扣1艘越界作業的中國快艇。

金馬澎分署表示，未來將持續強化勤務部署及執法力度，並透過兩岸協同執法機制，打擊、嚇阻越界中國快艇，確保馬祖海域安全。

馬祖外海發現可疑快艇，船員戴頭罩。（民眾提供）

馬祖外海發現的中國快艇，外掛有6部舷外機，漁民說頭一次看見。（民眾提供）

馬祖外海發現可疑中國快艇，漁民懷疑是解放軍入侵。（民眾提供）（記者盧賢秀攝）

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