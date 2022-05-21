烏軍擊沉莫斯科號 國防院專家：國軍「以陸制海」啟示

（中科院網站，本報合成）

2022/05/21 12:15

〔記者吳書緯／台北報導〕烏俄戰爭爆發將近3個月，俄軍未能在地面戰場輕易取勝，而俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦更是遭到烏軍擊沉；國防安全研究院學者江炘杓近期撰文指出，烏軍「以陸制海」對台的啟示，國軍機動飛彈部隊透過戰力保存確保自身安全，方可在友盟國家情報支援下，摧毀敵方重要目標，對敵產生嚇阻作用。

國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓近期以〈烏克蘭「以陸制海」拒止俄軍兩棲登陸〉為題，刊登在國防院「國防安全即時評析」平台，指出烏軍在美軍精確的情報支援下，以飛彈和無人機擊沉或擊傷俄羅斯艦艇數量多達14艘，成功打擊俄軍黑海艦隊的力量，而烏克蘭南方處於守勢的烏軍採取「以陸制海」戰術，打擊俄軍士氣並減輕海上威脅、拒止俄軍兩棲登陸等效應。

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針對烏軍「以陸制海」對台灣的啟示，江炘杓指出，烏克蘭相對於俄羅斯，屬於弱勢的一方，戰爭以來烏軍採取守勢防禦，其「以陸制海」戰術對台灣有三點意義。

首先，江炘杓表示，烏軍在美軍情報支援下，有效掌握俄軍部隊動態和艦艇位置，透過飛彈攻擊，經常能夠有效摧毀目標，因此「美軍精確情報+烏軍精準打擊=俄軍目標有效摧毀」的聯合作戰模式，在烏俄戰爭都得到充分驗證，此模式可以適用在其他守勢防禦的國家。

其次，江炘杓分析，莫斯科號被擊沉後，對俄國軍心士氣造成重大打擊，嚇阻俄艦接近烏南海域，瓦解俄軍登陸意圖，若將「摧毀敵大型目標=打擊敵軍士氣+嚇阻敵登陸企圖」用於兩岸攻防，若能摧毀共軍的航空母艦或是兩棲攻擊艦，必然能對共軍士氣造成重大打擊，而敵方若未能摧毀國軍多數機動飛彈部隊，代表其海上編隊將面臨被擊殺風險，可相當程度遲滯共軍兩棲部隊攻台。

最後，江炘杓說明，國軍機動飛彈部隊在「以陸制海」作戰階段扮演重大角色，其戰力保存與安全防護應列最高優先，只有確保自身安全，才可能在友盟的情報支援下，催毀敵方重要目標，對敵產生嚇阻作用。

因此，江炘杓指出，機動飛彈部隊「以陸制海」較大的成功公算或可為「以陸制海=戰力保存+情報支援+機動打擊+摧毀目標」。

圖為赫爾松空軍基地先前遭俄軍空襲後，冒出陣陣黑煙的衛星影像。（法新社檔案照）

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