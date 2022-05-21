為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    烏軍擊沉莫斯科號 國防院專家：國軍「以陸制海」啟示

    （中科院網站，本報合成）

    （中科院網站，本報合成）

    2022/05/21 12:15

    〔記者吳書緯／台北報導〕烏俄戰爭爆發將近3個月，俄軍未能在地面戰場輕易取勝，而俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦更是遭到烏軍擊沉；國防安全研究院學者江炘杓近期撰文指出，烏軍「以陸制海」對台的啟示，國軍機動飛彈部隊透過戰力保存確保自身安全，方可在友盟國家情報支援下，摧毀敵方重要目標，對敵產生嚇阻作用。

    國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓近期以〈烏克蘭「以陸制海」拒止俄軍兩棲登陸〉為題，刊登在國防院「國防安全即時評析」平台，指出烏軍在美軍精確的情報支援下，以飛彈和無人機擊沉或擊傷俄羅斯艦艇數量多達14艘，成功打擊俄軍黑海艦隊的力量，而烏克蘭南方處於守勢的烏軍採取「以陸制海」戰術，打擊俄軍士氣並減輕海上威脅、拒止俄軍兩棲登陸等效應。

    針對烏軍「以陸制海」對台灣的啟示，江炘杓指出，烏克蘭相對於俄羅斯，屬於弱勢的一方，戰爭以來烏軍採取守勢防禦，其「以陸制海」戰術對台灣有三點意義。

    首先，江炘杓表示，烏軍在美軍情報支援下，有效掌握俄軍部隊動態和艦艇位置，透過飛彈攻擊，經常能夠有效摧毀目標，因此「美軍精確情報+烏軍精準打擊=俄軍目標有效摧毀」的聯合作戰模式，在烏俄戰爭都得到充分驗證，此模式可以適用在其他守勢防禦的國家。

    其次，江炘杓分析，莫斯科號被擊沉後，對俄國軍心士氣造成重大打擊，嚇阻俄艦接近烏南海域，瓦解俄軍登陸意圖，若將「摧毀敵大型目標=打擊敵軍士氣+嚇阻敵登陸企圖」用於兩岸攻防，若能摧毀共軍的航空母艦或是兩棲攻擊艦，必然能對共軍士氣造成重大打擊，而敵方若未能摧毀國軍多數機動飛彈部隊，代表其海上編隊將面臨被擊殺風險，可相當程度遲滯共軍兩棲部隊攻台。

    最後，江炘杓說明，國軍機動飛彈部隊在「以陸制海」作戰階段扮演重大角色，其戰力保存與安全防護應列最高優先，只有確保自身安全，才可能在友盟的情報支援下，催毀敵方重要目標，對敵產生嚇阻作用。

    因此，江炘杓指出，機動飛彈部隊「以陸制海」較大的成功公算或可為「以陸制海=戰力保存+情報支援+機動打擊+摧毀目標」。

    圖為赫爾松空軍基地先前遭俄軍空襲後，冒出陣陣黑煙的衛星影像。（法新社檔案照）

    圖為赫爾松空軍基地先前遭俄軍空襲後，冒出陣陣黑煙的衛星影像。（法新社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄軍稱完全控制亞速鋼鐵廠 德「獵豹」戰車7月交付烏軍（不斷更新）
    2022/05/21 12:25

    俄軍稱完全控制亞速鋼鐵廠 德「獵豹」戰車7月交付烏軍（不斷更新）
    Su-34轟炸機遭擊落！俄飛官「墜毀當下」對話曝光
    2022/05/21 11:38

    Su-34轟炸機遭擊落！俄飛官「墜毀當下」對話曝光

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    梵蒂岡外長訪基輔 重申願助烏俄談判
    2022/05/21 10:32

    梵蒂岡外長訪基輔 重申願助烏俄談判
    俄專家在國營電視上狂妄發言 烏克蘭戰爭是為了更大衝突的「排練」
    2022/05/21 09:05

    俄專家在國營電視上狂妄發言 烏克蘭戰爭是為了更大衝突的「排練」
    俄國擬開放逾40歲民眾入伍參軍 俄羅斯西部軍區將擴軍（不斷更新）
    2022/05/20 21:14

    俄國擬開放逾40歲民眾入伍參軍 俄羅斯西部軍區將擴軍（不斷更新）
    損失慘重？俄國會擬修法 開放逾40歲民眾「簽下去」
    2022/05/20 20:54

    損失慘重？俄國會擬修法 開放逾40歲民眾「簽下去」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播