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    張祖詒指控「大溪檔案」遭文化浩劫 陳儀深駁：完全脫離現實

    國史館長陳儀深說，以為今日的史政機關會去移除、割裂什麼，是「完全脫離現實」的想法。（資料照）

    國史館長陳儀深說，以為今日的史政機關會去移除、割裂什麼，是「完全脫離現實」的想法。（資料照）

    2022/05/21 09:24

    〔記者蘇永耀／台北報導〕兩蔣時代曾任總統府副秘書長的張祖詒，今日在媒體投書指控現今的國史館未能完整保管當年「大溪檔案」，把「有利於蔣中正形象的文卷檔案予以割裂粉碎」，等於遭到一次文化浩劫。對此，國史館長陳儀深回應指出，以為今日的史政機關會去移除、割裂什麼，是「完全脫離現實」的想法。

    針對「大溪檔案」，高齡104歲的張祖詒認為，現今執政者可能認為，一旦將蔣中正的那些溫情文件，公開閱覽，那麼很久以來他們誣指蔣中正為「二二八」事件「元凶」，豈非自己打臉。因之想要從「大溪檔案」中將有關蔣中正對台胞溫情的檔案文件悉數除去。多年來有關方面已經動了許多手腳，目的只有一個，把有利於蔣中正形象的文卷檔案予以割裂粉碎，改編到其他出版品，使得蔣的溫情文件，不再在「大溪檔案」內出現。張還說，「大溪檔案」遮蔽。之卷宗也不復初建時的完整。等於遭到一次文化浩劫。

    對此，陳儀深說，以為今日的史政機關會去移除、割裂什麼，是完全脫離現實的想法。相反地，我們和促轉會一樣還在努力向國安單位、向調查局爭取更多開放、減少

    陳儀深並說，我們會找機會教導大衆如何上網查詢史料；他並強調，如何解讀史料？要看前後脈絡，不可以只選擇符合己意的來看。所謂歷史的態度，就是要向一切證據「保持開放」的態度。

    國史館方面也強調，過去的史料或檔案，包括進行數位化保存，是主要工作，數位化並可提供無遠弗屆的應用，張老先生數度指控，與事實相距甚遠。

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