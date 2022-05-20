徵召張善政選桃園引爆藍營內鬨 顏寬恒批朱立倫一心「卡羅」

立委顏寬恒針對國民黨徵召張善政參選桃園市長一事發表看法。（翻攝顏寬恒臉書）

2022/05/20 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨徵召前行政院長張善政參選桃園市長，意外人選引發藍營內鬨，立委顏寬恒也就此發表意見，直批國民黨主席朱立倫「用最糟的方式打出滿手的好牌」，滿心無關勝選的「卡羅」行為對黨內造成嚴重傷害。

顏寬恒透過臉書就前台北市議員羅智強擬參選桃園市長落馬發表看法，用打牌比喻，直批朱立倫用最糟的方式打出滿手的好牌，「每張都是王牌的大老二，團結一致明明可以打出鐵支一舉取勝，卻活生生玩成了吹牛；分開出的結果，就連梅花三的對子都無法取勝」。

請繼續往下閱讀...

他認為，張善政的背景、產官學界人脈與行政層級的高度，絕對是參選的優秀人選之一，但朱立倫「卡羅」的種種理由，無論是「拿地方認同力阻，又或透過民調羞辱」，如今全數迴向到張善政身上，評論朱立倫此舉只證明他「一心無關勝選，而是『為卡羅而卡羅』」。

顏寬恒言詞凌厲，批朱立倫作為黨主席，卻未能調節地方矛盾，反憑個人喜好將「地方」當作「武器」攻擊黨內同志，「刻意讓羅智強與桃園在地系統衝突激化，同時造成被攻擊的與被消費的雙方嚴重的傷害」，結果羅智強用民調證明自己，「本該多多益善的『最強人選』卻成了黨中央的眼中釘」，網內互打結果就是「在地優質人選進退兩難，空軍不論飛得再高也難以落地，造成無法收拾的鬧劇」。

「最後想到的辦法竟然是打翻整鍋粥，另起爐灶」，顏寬恒表示，朱立倫這些操作都已將本來能化作選戰助力的同志消費殆盡，即便張善政再怎麼優秀，恐怕都孤掌難鳴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法