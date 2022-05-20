張善政選桃市長 呂玉玲再斥黨中央刻意隱瞞

立委呂玉玲昨再次痛斥國民黨黨中央刻意隱瞞，是否脫黨參選桃園市長語帶保留。（記者方賓照攝）

2022/05/20 05:30

是否脫黨參選？ 呂︰決定後告訴大家

〔記者陳昀、魏瑾筠、楊金城／綜合報導〕國民黨突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引發地方譁然，備戰多時的立委呂玉玲昨受訪再次痛斥黨中央刻意隱瞞、跳過機制，令人無法接受；被追問是否脫黨，也語帶保留地說，決定後告訴大家，並感嘆「議長跟我是一樣的心情吧。」

桃議長邱奕勝「人不太舒服」

為表達對黨中央突襲徵召前行政院長張善政競選下屆桃園市長，中常委、桃園市議會議長邱奕勝怒退黨部黨務相關群組，迄昨都神隱未接電話，議會昨續為市政總質詢議程，邱也未現身議會，議會人員低調說︰「議長人不太舒服，沒來。」

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桃園市議會副議長李曉鐘受訪坦言，對黨中央的決策感到「錯愕」，認為事前應聽地方聲音較恰當，至於是否會造成黨內傷害？他則苦笑地說︰「唉，不曉得耶！」

呂玉玲昨表示，她先是看到媒體報導國民黨將突襲徵召張善政，直到下午近一點，朱立倫才打電話告知她，自己事前完全不知情，完全沒溝通、沒尊重，國民黨是大開大闔的政黨，卻刻意隱瞞、跳過機制來提名直轄市長參選人，真的亂無章法，她沒辦法接受。

呂玉玲表示，中常會後未與朱立倫進一步聯繫，目前還在思考下一步。被問是否考慮脫黨，呂語帶保留地說，決定之後會跟大家報告；被追問議長邱奕勝有沒有說什麼？呂回說：「我想議長跟我是一樣的心情吧。」

南市藍營議員蔡育輝︰好好鱉刣到屎流

對於黨中央突襲徵召張善政，台南市國民黨議員蔡育輝昨天批評黨主席朱立倫不以初選定人選，破壞黨內民主機制，辜負支持者對國民黨的期望，要求朱立倫下台謝罪。

蔡育輝說，桃園中間選民多，國民黨有機會在桃園市重返執政，但是「好好鱉刣到屎流」，對於桃園市長提名之爭，朱立倫未廣納民意，獨自徵召張善政參選，恐怕年底桃園市長選舉依舊是以「分裂的國民黨VS.團結的民進黨」，朱立倫應下台謝罪。

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