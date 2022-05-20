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    慘遭國民黨淘汰 羅智強稱民調第一：黃健庭曾做過「莊嚴保證」

    羅智強說，他有100分的自信能贏得桃園市長，但「就像一個捉弄人的黑色幽默，就在我越過這二個『超高門檻』的同一天，我被淘汰了！」（資料照）

    羅智強說，他有100分的自信能贏得桃園市長，但「就像一個捉弄人的黑色幽默，就在我越過這二個『超高門檻』的同一天，我被淘汰了！」（資料照）

    2022/05/20 08:55

    〔記者施曉光／台北報導〕在沉澱一天後，被國民黨中央淘汰出局的桃園市長參選人羅智強，今天上午在臉書援引媒體近日民調指出，黨內互比他第1名，即便對上民進黨對手，他也領先，而且自己逐步獲得地方認同，他有100分的自信能贏得桃園市長，但「就像一個捉弄人的黑色幽默，就在我越過這二個『超高門檻』的同一天，我被淘汰了！」

    羅智強還說，國民黨秘書長黃健庭曾說過，如果羅智強民調第一，並得到地方認同，國民黨還是會提名羅智強，這是國民黨秘書長做出的莊嚴保證，他相信了這個莊嚴保證，也朝目標不懈奮鬥，現在媒體民調證明他民調第一，也超越陳時中、鄭運鵬，他與桃園市議長邱奕勝成為經常保持互動的朋友，和桃園市的多位市議員也開始了許多市政議題的合作，正一步一步的得到地方的認同，但黨中央還是判他出局，不論如何，他還是很感謝大家陪他締造了這「二個月傳奇」。

    羅智強表示，3月13日開始傾聽桃園之旅，4月6日宣布參選，以2個月的時間拚到如此成績，目前距離選舉投票還有半年時間，他當然有100分的自信，會贏得桃園市長，猶記得4月初在黨中央要求他不得宣布參選桃園市長的時候，自己曾豪爽的向黨中央保證「雙門檻」，即如果五月黨內互比民調他不是第一就讓賢，黨外對比民調若沒有贏過陳時中也讓賢，後來還在桃園市買房子、遷戶籍、辭議員，展現決心。

    他強調，自己越過「超高門檻」，把不可能變成了可能，「但就像一個捉弄人的黑色幽默，就在我越過這二個『超高門檻』的同一天，我被淘汰了。」

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