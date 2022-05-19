外傳接棒衛福部 李秉穎：我不會去當部長啦！

李秉穎今天上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，對於外傳接棒將衛福部，李秉穎笑回自己不是當部長的料。 （記者邱芷柔翻攝）

2022/05/19 09:40

〔記者邱芷柔／台北報導〕民主進步黨中常會日前邀請台大兒童醫院主治醫師、ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）召集人李秉穎，以「新冠病毒防疫」為題進行專案報告，外傳身兼黨主席的蔡英文總統特別肯定李，除了感謝他在疫情期間協助政府做各項決策，也有意延攬他入閣，對此李秉穎今（19日）回應，「我完全不是當部長的料，我不會去當部長啦！」

李秉穎今天上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，被問到「有報導說蔡英文特別喜歡你，多次邀請你去做報告，是不是特別欣賞你？」李秉穎笑回，這不是欣賞「一定是我講的話很有道理，絕對不是有什麼政治意涵！」

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李秉穎說，他會分析最近的疫情趨勢，可以講出問題重點，提供決策參考，因此會被邀請去做報告。周玉蔻接著問「是不是嫉妒你的人就說你要去做衛福部長？」李回應，這是完全不可能的事，很多人都有去中央黨部，「何美鄉也有去，難道何美鄉也要當部長？」

李秉穎頻頻被點名入閣，日前對於外傳「接任指揮中心指揮官」時他回應傳言是「空穴來風」，他認為接任指揮官一定要有官職，要有職權才能統合各部會，而不是單純只有專家的身分。而今天他也自認自己不是當部長的料，直言「我不會去當部長啦！」

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