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    陸委會向立院送說帖 稱開放港澳高中生來台是「制度自信」

    針對是否放寬港澳居民來台就讀高中的條件限制，引發各界憂心國安問題，國安局長陳明通曾在立院表示，中國學生來到台灣以後，思想就開放了，這時候誰在教育誰，這就很清楚了，台灣要有制度自信心。（資料照）

    針對是否放寬港澳居民來台就讀高中的條件限制，引發各界憂心國安問題，國安局長陳明通曾在立院表示，中國學生來到台灣以後，思想就開放了，這時候誰在教育誰，這就很清楚了，台灣要有制度自信心。（資料照）

    2022/05/18 16:26

    〔記者吳書緯／台北報導〕為澄清放寬港澳高中生來台就讀高中爭議，陸委會近日對國會提出說帖，表示政府必定嚴格把關國安，台灣社會亦應展現「制度自信」，稱依陸生來台就讀經驗，港澳生來台接受自由教育後，應該會有所反思，進而重新社會化。

    習近平主政後，提出「堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」的「四個自信」，並在2019年的中共十九大寫入黨章，「制度自信」一詞成為中共官方常用語彙，用以形容中國特色社會主義制度的優越性。

    而我政府近期擬開放無居留證的港澳居民，來台就讀高中，引發部分民意反彈，多位民進黨立委也提出異議；據指出，陸委會近日對國會提出說帖，指出政府必定嚴格把關國安，台灣社會亦應展現制度自信，給予香港青年學子接受民主自由教育的機會。

    陸委會對國會表示，民主自由基於人性，對於台灣的民主制度應有信心，依據過去開放陸生來台就讀的經驗，相信港澳生來台實地感受民主多元風氣，接受我國開放自由教育後，應會有所反思，進而重新社會化，且2019年香港反送中運動，不少香港中學生奮力投入，希望改變香港，他們對於台灣的民主自由一向甚為嚮往。

    陸委會也強調，來台就讀的港澳學生及其親屬並無法因此取得我身分證，也不會產生「依親移民」的情形，而港澳生來台參加高中及五專入學考試，名額是採取外加方式，不會排擠到國內學生就讀「高中」的權益。

    陸委會也說，開放港澳來台就讀高中及五專，不宜跟開放港人就業定居相提並論，且具正面效益，也能強化港澳人士自由民主意識、提升台灣經濟競爭力等均具正面效應，也有助緩解少子化對國內生源的衝擊。

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