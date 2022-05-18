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    不等綠營先行掀牌宣布人選 黃健庭：無論出甚麼牌張善政都能勝選

    國民黨中常會今日通過徵召前行政院長、國民黨智庫副董事長張善政（見圖）參選桃園市長，以及提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴競選連任，張善政親自抵達現場接受全體人士高喊凍蒜。（資料照）

    國民黨中常會今日通過徵召前行政院長、國民黨智庫副董事長張善政（見圖）參選桃園市長，以及提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴競選連任，張善政親自抵達現場接受全體人士高喊凍蒜。（資料照）

    2022/05/18 15:10

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日通過徵召前行政院長、國民黨智庫副董事長張善政參選桃園市長，以及提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴競選連任，張善政親自抵達現場接受全體人士高喊凍蒜。

    由於國民黨之前一直說要等到民進黨掀牌，才會決定桃園市長人選，如今為何先行掀牌？國民黨秘書長黃健庭解釋，先前已有羅智強、呂玉玲等人投入選戰，過程中還有各界推薦不同的人選，原本計畫的確是要等到民進黨出牌再決定，但由於選情瞬息萬變，最近幾天地方開始出現比較焦慮的狀況，希望黨中央趕快決定，經確認張善政本人有參選意願後，黨中央認為不論最後民進黨出什麼牌，論格局、歷練或治理能力，張善政都能勝過對手。

    至於先前國民黨多次強調，要根據科學民調產生最強人選，張善政是否有經過民調的檢驗？黃健庭則說，張善政過去就已經是民調最高、最受肯定的行政院長，今天才剛決定投入選舉，他相信媒體很快就會做民調，讓桃園市民知道，張善政的支持度很快就會展現出來。

    但據黨內人士透露，最近一個多月來，張善政的確沒有出現在黨內的桃園市長選舉民調中，不過早於3月間，在當時黨內的非正式民調中，曾經有把張善政列入調查支持度，但當時張善政明顯落後立委魯明哲，再加上當時張善政無意參選，因此後來也就沒有被納入黨內民調調查。

    媒體追問，張善政究竟何時成為國民黨的選項？據黃健庭指出，張善政思考願意承擔責任是這幾天的事情，他也是這幾天才從國民黨主席朱立倫那邊接獲消息，才將張善政提交提名委員會討論。

    對於外傳張善政是來自前高雄市長韓國瑜的推薦，黃健庭則回應，張善政是前總統馬英九時代的行政院長，韓國瑜競選總統時的副總統搭檔，也是朱立倫任命的智庫副董事長，是各方都推薦的人選，他強調，這是集體共同討論結果。

    至於決定徵召張善政，事前是否有先告知羅智強與呂玉玲等人？黃健庭表示，後續會來做各種必須要的努力，他同時強調，候選人本身條件以及各界民調、地方狀況，都是黨中央不斷觀察的因素，最重要的是張善政的條件實在太優秀了，讓國民黨非常興奮，並認為徵召張善政是國民黨對桃園市民做出最負責的決定。

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