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    美台商會批拜登政府削弱台灣防禦 國防部：軍售不受軍火商影響

    美台商業協會（USTBC）17日表示，3月14日美國國務院向商會簡報有關對台灣軍售的新政策，透露只批准出售自認對台灣抵抗中國全面入侵不可或缺的武器。圖為美國海軍MH-60R反潛直升機。（路透資料照）

    美台商業協會（USTBC）17日表示，3月14日美國國務院向商會簡報有關對台灣軍售的新政策，透露只批准出售自認對台灣抵抗中國全面入侵不可或缺的武器。圖為美國海軍MH-60R反潛直升機。（路透資料照）

    2022/05/18 08:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美台商業協會（USTBC）17日表示，3月14日美國國務院向商會簡報有關對台灣軍售的新政策，透露只批准出售自認對台灣抵抗中國全面入侵不可或缺的武器，減弱了台灣的防禦，使台灣更容易受到中國攻擊。對此，國防部表示，國軍各項武器裝備籌獲，係依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。

    美台商會17日發布新聞稿指出，美國副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）及其他官員3月14日告訴商會，稱拜登政府將不再支持「不對稱防衛」定義之外的對台軍售計畫。軍事學中的不對稱大多指的是作戰行動，而非裝備，其意指運用自身優勢以對抗敵方弱點的行動。

    商會認為，拜登政府似乎取消對台軍售3項不符合其「不對稱防衛」標準的項目，包含MH-60R反潛直升機、E-2D早期預警機和M109自走砲。

    商會質疑，這種單一聚焦於「不對稱戰力」的台灣安全構想，不但沒有加速提升台灣的嚇阻能力，反而導致政策被誤解，並且嚴重地拖緩整體軍售過程。美國政府針對台灣「不對稱戰力」的定義非常廣泛且主觀，它不但無法成為一個客觀且獨立的定義，反而造成效用大幅減少，並流於眾人各自解讀。

    國防部表示，美台軍售為美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續供售我所需武器裝備，顯示美方對我國防安全之重視與承諾，亦是維持印太區域穩定的重要力量。台美雙方於2021年針對防衛作戰需求，共同完成「不對稱作戰」原則之定義，並於同年納入國防報告書「軍事戰略」與「建軍規劃」章節中說明；在此重申：「不對稱作戰係指作戰型態與方式，在於打亂敵作戰節奏與速戰速決企圖，非個別武器裝備選項」。

    國防部說，國軍各項武器裝備籌獲，係依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，納入計畫執行，並以國防自主為優先，無法自製或需快速提升戰力項目，方採對外採購方式籌獲，不受個別軍火商影響。

    國防部說，國防戰力整備攸關台海與區域安全之穩定，對於評估或洽談中之軍購案，均依美方軍售作業規定，秉持低調保密原則處理，國軍絕對以發揮國防資源最大效益為目標，持續與美方洽談籌建符合當前及未來情勢所需最適武器裝備，並要求依約甚至提前交運，以精進台美雙方軍事互通性，確保國家安全。

    美台商會會長韓儒伯。（中央社資料照）

    美台商會會長韓儒伯。（中央社資料照）

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