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    加速美對台軍售！ 美參議員提「台灣武器出口法」

    美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）7日提出「台灣武器出口法」。（Taiwan Weapons Exports Act）（歐新社資料照）

    美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）7日提出「台灣武器出口法」。（Taiwan Weapons Exports Act）（歐新社資料照）

    2022/04/08 14:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）7日提出「台灣武器出口法」（Taiwan Weapons Exports Act），要求美國政府加快許可審查，消除軍售的行政障礙，並將國會對台灣軍售的審查時間縮短一半。

    霍利7日發布新聞稿指出，「台灣武器出口法」將加快國會審查和消除行政障礙，藉此加快向台灣運送關鍵武器。他說，中國入侵台灣的威脅正在快速成長，遏制中國入侵的關鍵是確保台灣擁有自我防衛武器，包括水雷、反戰車飛彈、可攜式防空系統和其他非對稱防禦能力，這項議案將有助於美國盡快將這些武器運往台灣。

    他認為，拜登政府在俄羅斯入侵後，才向烏克蘭提供關鍵援助，美國不能在印太地區犯同樣的錯誤，這就是為什麼快速向台灣提供武器非常重要，台灣還需要時間適應這些新軍備，以此嚇阻中國入侵。

    根據「台灣武器出口法」的議案內容，將把台灣重新指定為「出口管理條例」（EAR）的A:5類別的成員，該組成員包括有北約成員國、日本、澳洲、南韓和印度等國，屬於美國戰略合作夥伴，享受放寬出口管制待遇。

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