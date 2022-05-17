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    李彥秀：綠營以網軍攻擊林義傑 防疫破功 「放生」國人

    國民黨副秘書長李彥秀。 （資料照）

    國民黨副秘書長李彥秀。 （資料照）

    2022/05/17 08:48

    〔記者施曉光／台北報導〕去年接受國民黨邀請掛名文傳會副主委的超馬好手林義傑，最近批評政府防疫只做「半套」，並稱有一天會有「報應」，引發社會兩極反應，國民黨副秘書長李彥秀今日接受廣播節目專訪時表示，民進黨的防疫工作已經完全破功，一下子全部不管，「放生」國人，民進黨自己不虛心檢討，卻利用網軍攻擊林義傑。

    李彥秀表示，衛福部長陳時中每天坐在指揮中心，從未坐在第一線，她與許多在街頭排隊的民眾互動，很多人都在痛罵政府，感受不到民眾痛苦，政府所謂的超前部署，沒有思考地方與民眾碰到的問題，現在疫苗、藥物都不夠，台灣如何與病毒共存？政府只喊出國家隊、新台灣模式，用來安撫人心，卻完全沒準備好。

    李彥秀指出，全台灣雖有80幾萬份新冠口服藥，卻有很多民眾都沒拿到藥，有些民眾確診第2天就要求拿藥，但真正拿到時卻已經是第6天，還有民眾的兒子高燒要送急診，卻反被救護車消防人員問，是否先確認醫院願意收治，並稱要先確定醫院收，消防車才能送。

    她批評，民進黨的防疫已經完全破功，政府一下子全部都不管了，「放生」國人，8800億元的防疫特別預算如何花用，有沒有被用在刀口上，立法院已經紛紛提出質疑。

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