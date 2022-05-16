獨家》糗！憲兵變「慮」兵 憲兵刊物封面一錯18年
2022/05/16 21:31
〔記者吳書緯／台北報導〕國軍憲兵注重軍人儀容、維持軍風的形象深植人心，然而卻被民眾發現，憲兵訓練中心編印的《憲兵半年刊》，封面的「憲」字，卻選用到了中國北宋書畫家米芾的「慮」字，使得「憲兵變慮兵」，自2004年之後就錯到現在，18年來都沒有被發現。對此，憲兵指揮部證實，確實選錯字了，下一期就會改掉「慮」字，回到「憲」兵。
本報接獲讀者投訴爆料指出，《憲兵半年刊》自1988年發行至今，然而目前封面題名斗大的「憲」字卻寫錯長達18年，卻沒被任何人發現，包括各級軍官、編輯、投稿者、印刷廠都沒發現，質疑不知是刊物沒人用看，還是國防部缺乏書法人才。
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讀者指出，《憲兵半年刊》的「憲」字，很明顯是美術編輯直接引用北宋書畫家米芾的「慮」字，自2004年9月出刊的第59期至去年12月最新出刊的第93期都用錯字。
對此，憲兵指揮部政戰主任辜麗都少將受訪時證實，《憲兵半年刊》的「憲」字確實選錯字了，因為當前封面所選用的字形，一般人不容易看出其實是「慮」而不是「憲」，感謝熱心民眾的指正，下一期的《憲兵半年刊》將會改用正確的字體。