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    獨家》糗！憲兵變「慮」兵 憲兵刊物封面一錯18年

    《憲兵半年刊》題名的「憲」字，其實誤寫為「慮」字，一錯18年，最新一期封面還是錯的。（翻攝自憲兵指揮部官網）

    《憲兵半年刊》題名的「憲」字，其實誤寫為「慮」字，一錯18年，最新一期封面還是錯的。（翻攝自憲兵指揮部官網）

    2022/05/16 21:31

    〔記者吳書緯／台北報導〕國軍憲兵注重軍人儀容、維持軍風的形象深植人心，然而卻被民眾發現，憲兵訓練中心編印的《憲兵半年刊》，封面的「憲」字，卻選用到了中國北宋書畫家米芾的「慮」字，使得「憲兵變慮兵」，自2004年之後就錯到現在，18年來都沒有被發現。對此，憲兵指揮部證實，確實選錯字了，下一期就會改掉「慮」字，回到「憲」兵。

    本報接獲讀者投訴爆料指出，《憲兵半年刊》自1988年發行至今，然而目前封面題名斗大的「憲」字卻寫錯長達18年，卻沒被任何人發現，包括各級軍官、編輯、投稿者、印刷廠都沒發現，質疑不知是刊物沒人用看，還是國防部缺乏書法人才。

    讀者指出，《憲兵半年刊》的「憲」字，很明顯是美術編輯直接引用北宋書畫家米芾的「慮」字，自2004年9月出刊的第59期至去年12月最新出刊的第93期都用錯字。

    對此，憲兵指揮部政戰主任辜麗都少將受訪時證實，《憲兵半年刊》的「憲」字確實選錯字了，因為當前封面所選用的字形，一般人不容易看出其實是「慮」而不是「憲」，感謝熱心民眾的指正，下一期的《憲兵半年刊》將會改用正確的字體。

    讀者爆料《憲兵半年刊》題名的「憲」字，實為「慮」字，自2004年就開始錯誤。（讀者提供）

    讀者爆料《憲兵半年刊》題名的「憲」字，實為「慮」字，自2004年就開始錯誤。（讀者提供）

    讀者引用書法網站的 米芾「慮」字範例，指出《憲兵半年刊》題名的「憲」字，實為「慮」字。（讀者提供）

    讀者引用書法網站的 米芾「慮」字範例，指出《憲兵半年刊》題名的「憲」字，實為「慮」字。（讀者提供）

    《憲兵半年刊》題名的「憲」字，實為「慮」字，最新一期也是錯的。（翻攝自憲兵指揮部官網）

    《憲兵半年刊》題名的「憲」字，實為「慮」字，最新一期也是錯的。（翻攝自憲兵指揮部官網）

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