漢光演習圖上兵推展開 邱國正：務實提升整體防衛戰力

國防部長邱國正16日主持「漢光38號」演習兵棋推演精神講話。（軍聞社提供）

2022/05/16 18:08

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍年度重要軍演「漢光38號」兵棋推演今日正式展開，國防部長邱國正期勉國軍幹部，今年改為圖上兵棋推演，可將平日執行戰訓任務的結果，藉由兵推進行討論，在參謀本部的協助與調配下，使國軍防衛作戰與戰備整備規劃更臻完善，務實提升整體防衛戰力。

「漢光38號」演習，兵棋推演於今天起至20日實施。有別於以往採取電腦兵棋推演方式，今年借鏡烏俄戰爭，改採「全民防衛作戰圖上兵棋推演」，以面對面互動、研討的方式，深度探討當前敵情的因應方針與戰術戰法，並具體提供建軍作戰參考。

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軍聞社今報導，邱國正致詞時表示，今年「漢光38號」演習兵棋推演，調整為圖上兵推方式，主要原因是近年敵情威脅愈趨嚴峻，中共的軍事動作，曝露其可能採取的作戰模式。

此外，邱國正說，俄烏戰爭也讓世界各國對現代戰爭型態的改變，獲得很大的啟示，而海峽天塹的天然環境，影響敵人採取的作戰方式及目標選定，因此透過圖上兵推的方式，一步一腳印，可務實研究每個演練課目，以驗證平日戰演訓任務的成果。

「台澎防衛作戰處處是戰場，我們要時時都訓練」邱國正強調，圖上兵推的重點，在於綜整部隊平日執行戰訓任務所獲得的經驗與結果，除了要熟悉各單位的戰場環境、作戰任務與責任區域，也要掌握在防衛作戰任務中所需要的兵力與資源。

最後，邱國正勉勵，透過此次兵棋推演，在參謀本部協助下，進行跨軍種的研討，大家群策群力，一步一步去做，必定會有收穫，促進國軍整體防衛作戰規劃更加完備。

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