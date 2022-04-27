借鏡俄烏衝突 國軍「漢光38號」演習將加強演練這四項

國防部林文皇少將。（國防部提供）

2022/04/27 12:53

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光38號演習」期程出爐，國防部今日召開線上記者會表示，國軍將於5月16日至20日實施「圖上兵棋推演」，7月25日至29日則實施「實兵操演」。值得注意的是，國軍將參酌俄烏戰事啟示，國軍持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰及提升後備戰力與全民總力運用。

國防部今日召開線上記者會說明「漢光38號演習」內容，國防部作計室聯合作戰處處長林文皇表示，本次兵推於5月16至20日實施，想定發展以近年來共軍侵擾模式及遠海長訓等各種可能犯台行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示；另考量防疫作為，將運用「圖上兵棋推演」方式，研討各項戰備議題，檢視作戰計畫，並加強指揮官用兵決策與幕僚計畫作為能力。

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至於實兵操演，林文皇表示，國軍將延續兵推成果，並以敵情威脅與可能行動，設計想定場景，依「戰力保存、聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」作戰進程，於7月25日至29日，遂行5天4夜實兵、實裝、部分實彈操演任務，由各戰略執行單位規劃演練課目、兵力，並要求部隊實際到達各戰術位置，統合全民總力實施作戰計畫演練，以強化戰場經營及熟悉作戰環境與驗證計畫執行能力。

林文皇也說，針對俄烏戰事及共軍的動態，國防部都會密切掌握並研析，參酌俄烏戰爭啟示，國軍持續精進不對稱作戰、認知作戰、資電作戰及提升後備戰力與全民總力運用。今年也延續以往演訓成果，持續以提升戰力保存、整體防空、聯合制海、國土防衛作戰能力，以及常後戰力整合與全民總力運用等，作為訓練目標。

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