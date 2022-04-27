中共嗆搞漢光演習「死路一條」 陸委會轟：粗俗不堪言論

陸委會指出，國台辦粗俗不堪言論，我們表達強烈抗議。這更凸顯出北京當局對台工作蠻橫自大、無視國際及兩岸民意對台海和平的期待，完全無助雙方良性互動，歷史經驗也告訴終將自食惡果。（資料照）

2022/04/27 21:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年國軍38號漢光演習，將以中國武力犯台為基礎，參照俄烏戰爭啟示研擬各項戰備任務。中國國台辦發言人馬曉光嗆聲，就台灣那點武器裝備，還有台軍演習的那個水平，「他們這麼搞，只能是死路一條」。對此，陸委會批評，國台辦粗俗不堪言論，「我們表達強烈抗議」。

馬曉光嗆說，「民進黨當局」的本性就是謀獨，謀獨必然要挑釁。挑釁的一個表現是企圖利用外部勢力為自己壯膽。但事實證明，外部勢力根本靠不住。另一個表現是幻想「以武謀獨」，就台灣那點武器裝備，還有台軍演習的那個水平，「連我這個外行人都看不上，這完全是利令智昏的做法」，他們這麼搞，只能是死路一條。

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馬曉光更說，民進黨當局自尋死路不要緊，不應該綁架台灣2300萬民眾當人質、做炮灰，呼籲台灣同胞不要上當受騙。

陸委會表示，政府研製、採購軍備，及與推動各項演習訓練，均係因應中共不放棄武力解決爭議、謀台日亟的意圖，及捍衛國家主權及強化自我防衛的必要作為。

陸委會指出，國台辦粗俗不堪言論，我們表達強烈抗議。這更凸顯出北京當局對台工作蠻橫自大、無視國際及兩岸民意對台海和平的期待，完全無助雙方良性互動，歷史經驗也告訴終將自食惡果。

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