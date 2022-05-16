為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆2歲童染疫不治 國民黨籲檢討資訊系統轉診流程

    國民黨召開「防疫監督平台：數位防疫頻當機 民眾醫護傷腦筋」記者會,由副秘書長王育敏說明。（記者田裕華攝）

    國民黨召開「防疫監督平台：數位防疫頻當機 民眾醫護傷腦筋」記者會,由副秘書長王育敏說明。（記者田裕華攝）

    2022/05/16 12:26

    〔記者林良昇／台北報導〕基隆市2歲確診男童高燒多次轉院不治，國民黨今表示痛心，並指出，指揮中心說北部各地醫院都有二位數以上空床，但男童需要病床時，連續4間醫院都說滿床，有資訊落差，指揮中心應立刻檢討，優化資訊系統，解決亂象。

    國民黨今召開記者會，文傳會主委王育敏表示，對日前基隆2歲確診男童不停轉院不治的悲劇表達痛心。她也表示，疫情指揮中心說在北部各大醫院都有二位數以上空床，但需要病床時，連續4間醫院都說滿床，出現資訊落差，指揮中心責無旁貸。

    王育敏說，指揮中心應立刻檢討兒童重症轉診流程的問題，若是兒童重症病房嚴重不足，指揮中心就應設法補充兒童重症病房醫療量能，包括有專家建議設立兒童專責醫院等。

    王育敏表示，基隆市衛生局詢問轉院花了4個多小時，指揮中心說可以透過緊急醫療應變中心聯繫，應說明若透過緊急醫療應變中心聯繫，可以節省多少行政時間？也有專家建議可採用指定醫院輪流值日的概念，都應納入綜合評估考量。

    中原大學資管系教授劉士豪以預錄影片方式指出，他自身確診後親身體驗目前的數位防疫系統，有的系統難用到令人髮指，而政府實際投入在整體資訊化的預算逐年降低，已經足足停滯了20年以上，若資訊化繼續停滯，不願意投資在重要基礎建設上，下一次疫情來時一樣會癱瘓。

    國民黨文傳會副主委張斯綱指出，目前的法傳系統（確診者）和Trace系統（接觸者） 2資訊系統有許多問題，包括系統當機冗長、居隔書發不出去，導致民眾沒辦法請假衍生諸多民怨，第一線工作人員非常辛勞，但系統又當機，甚至要恢復到用手鍵入。

    國民黨文傳會副主委林家興則表示，「台灣社交距離App」系統全台使用人數未達50%以上，無法準確偵測；且下載後要開啟藍牙功能，甚至確診者要能上傳資料、顯示過去足跡，才可能做比對。

    林家興呼籲，政府不要整天宣傳有很厲害的數位大臣，但是基層防疫數位化工作卻紕漏不斷，包括健康益友APP目前也狀況頻傳，希望政府真正超前部署，解決數位防疫的問題。

    國民黨召開「防疫監督平台：數位防疫頻當機 民眾醫護傷腦筋」記者會，由副秘書長王育敏說明。（記者田裕華攝）

    國民黨召開「防疫監督平台：數位防疫頻當機 民眾醫護傷腦筋」記者會，由副秘書長王育敏說明。（記者田裕華攝）

    國民黨文傳會副主委張斯綱。（記者田裕華攝）

    國民黨文傳會副主委張斯綱。（記者田裕華攝）

    國民黨文傳會副主委林家興。（記者田裕華攝）

    國民黨文傳會副主委林家興。（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    李秉穎：2歲童染疫成猛爆性腦炎 並不罕見
    2022/04/20 09:45

    李秉穎：2歲童染疫成猛爆性腦炎 並不罕見
    2歲重症男童染疫亡 羅一鈞：尚未發現感染其他病毒
    2022/04/19 16:20

    2歲重症男童染疫亡 羅一鈞：尚未發現感染其他病毒

    二星兄弟搞笑作戲 白沙屯媽祖快樂啟航
    首例2歲幼童染疫重症死亡 陳時中14：00說明﹙直播﹚
    2022/04/19 13:45

    首例2歲幼童染疫重症死亡 陳時中14：00說明﹙直播﹚
    新北重症2歲童加護病房搶救 衛生局：全力做該做的事
    2022/04/18 18:13

    新北重症2歲童加護病房搶救 衛生局：全力做該做的事

    發燒、久咳不癒當心淋巴癌找上門！
    八旬翁肝膿瘍 高燒數日不退
    2022/04/03 05:30

    八旬翁肝膿瘍 高燒數日不退
    6歲童發燒不退臉泛紅 就診發現是非典型川崎氏症
    2021/12/16 14:56

    6歲童發燒不退臉泛紅 就診發現是非典型川崎氏症
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播