基隆2歲童染疫不治 國民黨籲檢討資訊系統轉診流程

國民黨召開「防疫監督平台：數位防疫頻當機 民眾醫護傷腦筋」記者會,由副秘書長王育敏說明。（記者田裕華攝）

2022/05/16 12:26

〔記者林良昇／台北報導〕基隆市2歲確診男童高燒多次轉院不治，國民黨今表示痛心，並指出，指揮中心說北部各地醫院都有二位數以上空床，但男童需要病床時，連續4間醫院都說滿床，有資訊落差，指揮中心應立刻檢討，優化資訊系統，解決亂象。

國民黨今召開記者會，文傳會主委王育敏表示，對日前基隆2歲確診男童不停轉院不治的悲劇表達痛心。她也表示，疫情指揮中心說在北部各大醫院都有二位數以上空床，但需要病床時，連續4間醫院都說滿床，出現資訊落差，指揮中心責無旁貸。

請繼續往下閱讀...

王育敏說，指揮中心應立刻檢討兒童重症轉診流程的問題，若是兒童重症病房嚴重不足，指揮中心就應設法補充兒童重症病房醫療量能，包括有專家建議設立兒童專責醫院等。

王育敏表示，基隆市衛生局詢問轉院花了4個多小時，指揮中心說可以透過緊急醫療應變中心聯繫，應說明若透過緊急醫療應變中心聯繫，可以節省多少行政時間？也有專家建議可採用指定醫院輪流值日的概念，都應納入綜合評估考量。

中原大學資管系教授劉士豪以預錄影片方式指出，他自身確診後親身體驗目前的數位防疫系統，有的系統難用到令人髮指，而政府實際投入在整體資訊化的預算逐年降低，已經足足停滯了20年以上，若資訊化繼續停滯，不願意投資在重要基礎建設上，下一次疫情來時一樣會癱瘓。

國民黨文傳會副主委張斯綱指出，目前的法傳系統（確診者）和Trace系統（接觸者） 2資訊系統有許多問題，包括系統當機冗長、居隔書發不出去，導致民眾沒辦法請假衍生諸多民怨，第一線工作人員非常辛勞，但系統又當機，甚至要恢復到用手鍵入。

國民黨文傳會副主委林家興則表示，「台灣社交距離App」系統全台使用人數未達50%以上，無法準確偵測；且下載後要開啟藍牙功能，甚至確診者要能上傳資料、顯示過去足跡，才可能做比對。

林家興呼籲，政府不要整天宣傳有很厲害的數位大臣，但是基層防疫數位化工作卻紕漏不斷，包括健康益友APP目前也狀況頻傳，希望政府真正超前部署，解決數位防疫的問題。

國民黨召開「防疫監督平台：數位防疫頻當機 民眾醫護傷腦筋」記者會，由副秘書長王育敏說明。（記者田裕華攝）

國民黨文傳會副主委張斯綱。（記者田裕華攝）

國民黨文傳會副主委林家興。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法