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    要求北北基桃增設篩檢站遭柯、侯反彈 醫出面怒批

    中央政府希望北北基桃能夠增設大型篩檢站，孰料卻遭到台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的反彈。（資料照）

    中央政府希望北北基桃能夠增設大型篩檢站，孰料卻遭到台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的反彈。（資料照）

    2022/05/15 11:34

    〔即時新聞／綜合報導〕面對日益嚴重的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，中央政府希望北北基桃能夠增設大型篩檢站，孰料卻遭到台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的反彈。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲對此忍不住感嘆，可能只有雙北無法把防疫作業寫完。

    綜合媒體報導，在中央政府增設大型篩檢站的要求出現後，柯文哲首先出面反批「很多東西不要亂下命令」，侯友宜更認為這不是解決問題的方式。在遭到反彈後，只得由醫福部醫福會執行長王必勝出面處理，在1天之內就邀集台大醫院、部立醫院和三總、榮總體系，迅速在北北基桃設置9處大型篩檢站。

    王必勝認為，雙北市府很明顯叫不動大型教學醫院和地區醫院，只能靠著市聯醫體系苦苦支撐，這和高雄、桃園無論是基層診所或大型醫院都配合市府的狀況不同。

    對於這樣的狀況，杜承哲今（15日）在臉書調侃地設計對白：「那個必勝同學你去幫他們把作業寫完吧，我看不下去了」、「不要啦！不要叫他來！這要不就全世界知道只剩我們兩個作業寫不出來了嗎？」、「報告老師，寫完了。」很明顯是在諷刺雙北的防疫作業要靠王必勝處理。

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