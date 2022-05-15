要求北北基桃增設篩檢站遭柯、侯反彈 醫出面怒批

中央政府希望北北基桃能夠增設大型篩檢站，孰料卻遭到台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的反彈。（資料照）

2022/05/15 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕面對日益嚴重的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，中央政府希望北北基桃能夠增設大型篩檢站，孰料卻遭到台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的反彈。澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲對此忍不住感嘆，可能只有雙北無法把防疫作業寫完。

綜合媒體報導，在中央政府增設大型篩檢站的要求出現後，柯文哲首先出面反批「很多東西不要亂下命令」，侯友宜更認為這不是解決問題的方式。在遭到反彈後，只得由醫福部醫福會執行長王必勝出面處理，在1天之內就邀集台大醫院、部立醫院和三總、榮總體系，迅速在北北基桃設置9處大型篩檢站。

請繼續往下閱讀...

王必勝認為，雙北市府很明顯叫不動大型教學醫院和地區醫院，只能靠著市聯醫體系苦苦支撐，這和高雄、桃園無論是基層診所或大型醫院都配合市府的狀況不同。

對於這樣的狀況，杜承哲今（15日）在臉書調侃地設計對白：「那個必勝同學你去幫他們把作業寫完吧，我看不下去了」、「不要啦！不要叫他來！這要不就全世界知道只剩我們兩個作業寫不出來了嗎？」、「報告老師，寫完了。」很明顯是在諷刺雙北的防疫作業要靠王必勝處理。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法