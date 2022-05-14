真想選高雄市長？張亞中頻繁南下拜訪 藍營人士：先想想韓國瑜

張亞中昨拜訪高市議會國民黨團。（翻攝張亞中臉書）

2022/05/14 12:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕孫文學校總校長張亞中近期頻繁南下高雄拜訪地方人士、藍營民代與基層民眾，被視為積極爭取代表國民黨、參選高雄市長的具體行動！藍營人士則提醒，應先想想前市長韓國瑜的經驗。

張亞中昨天南下高雄與高市議會國民黨團多位議員座談，此前也陸續拜訪前政委楊秋興、高雄企業界人士、社福團體、民間社團、知名肉包店等，被地方視為有意爭取代表國民黨、參選高雄市長的具體行動。

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藍營人士對此表示，很感佩張亞中的用心與氣魄，但也要提醒黨中央，如果真的是張亞中參選高雄，可能要先想想前市長韓國瑜的經驗。

藍營人士進一步指出，當時韓國瑜人氣、聲量如日中天，參選總統時卻一直被戴上紅帽子、被貼上親共標籤，事實上韓國瑜不算是特別親共，而當時面對相關指涉時，國民黨卻沒辦法為韓國瑜解套，成為敗選關鍵原因之一。

張亞中與韓國瑜在對中共的態度上有些「同質性」，如果代表國民黨參選高雄市長，勢必會再遭受類似批判與攻訐，先前藍營無法為韓國瑜提供有利論述，現在又能給張亞中哪些助力？

藍營人士呼籲黨中央，目前國民黨六都市長參選人剩下高雄還沒下文，真的不能再拖了，無論空降、政治素人、在地中壯派都好，期待中央別一直從台北看高雄，應多下來了解基層心聲，不只是在地藍營的想法，而是更多高雄鄉親的想法，才有機會提出一位讓更多人能認同、又有戰力的國民黨市長參選人。

張亞中拜訪旗山地區，與鄉親話家常。（翻攝張亞中臉書）

張亞中拜訪前政委楊秋興。（記者王榮祥翻攝）

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